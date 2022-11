Herboren Alvarado vertelt over vorig veldritseizoen: “Het dieptepunt in mijn leven”

Ceylin del Carmen Alvarado wist afgelopen vrijdag de Jaarmarktcross in Niel te winnen. Het was voor het eerst sinds lang dat ze weer eens mocht juichen, want de anderhalf jaar ervoor kwam ze geen enkele keer als eerste over de streep. “Het was het dieptepunt in mijn leven. En dat is niet overdreven”, zei ze tegen het AD over die periode.

“Er gaat van alles door je heen”, vertelde Alvarado enkele dagen voor de cross in Niel aan de Nederlandse krant. “Op een gegeven moment ben ik zelfs in een soort depressie geraakt. Alles negatief zien, heel humeurig, in mezelf gekeerd. De dagen dat ik thuis bij mijn vriend heb zitten huilen, kun je niet op de vingers van twee handen tellen.’’

In 2020 liep haar carrière nochtans op rolletjes. Ze werd in één jaar achtereenvolgens Nederlands kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen. “Daar ben ik trots op. Ik zie mezelf ook wel een beetje in Fem terug”, doelde de 24-jarige Alvarado op de vier jaar jongere Fem van Empel, die nu het ene succes na het andere boekt. “Zo’n broekie dat zich eerst tussen de profs mengt en het jaar daarop bijna alles wint. Als je in het begin wint, is er eerst nog verbazing: hoe kan dit, ik heb het geflikt! Maar na een tijdje sta je aan de start en is het gewoonte. Dan sta je daar om te winnen.’’

Cytomegalovirus

De problemen voor Alvarado begonnen aan het begin van het vorige veldritseizoen, toen ze kampte met vermoeidheidsverschijnselen. Het bleek uiteindelijk om het cytomegalovirus te gaan. “Ik was dus niet overtraind, maar omdat ik bleef trainen en mijn lichaam dat niet aankon, heb ik dat uiteindelijk wel veroorzaakt”, legde de Nederlandse uit.

“Als je terugkijkt, heb ik dat seizoen nog best goed gereden. Ik won niet, maar was gebrand om er het allerbeste uit te halen. Ik was altijd gewend om van voren te rijden en mee te doen voor de overwinning. Nu moest ik leren om te strijden in de middenklasse. Dat had ik nog nooit moeten doen in mijn carrière. En ik zal er ook nooit aan wennen. Wedstrijd na wedstrijd vond ik het moeilijk.’’

Tien truien

Inmiddels is Alvarado weer terug aan de top. Na onder andere een tweede plaats in de Wereldbeker Waterloo en een zilveren plak op het EK in Namen, pakte ze in Niel dus haar eerste overwinning sinds de X2O Trofee Brussels op 14 februari 2021. Die lijn wil ze doortrekken. “Ik wil er nog altijd zoveel mogelijk uit halen. Dat ik tien truien in mijn kast heb hangen, dat ik alles heb gewonnen, jaren achter elkaar. Dat is nog steeds het doel.’’