Herbert Dijkstra geeft dit jaar geen tv-commentaar tijdens Tour donderdag 20 augustus 2020 om 15:49

Wie de Tour de France via de NOS volgt, zal het dit jaar moeten doen zonder het commentaar van Herbert Dijkstra. De oud-schaatser kampt met chronische rugklachten en zal de Ronde van Frankrijk dit jaar overslaan. Joris van den Berg is zijn vervanger.

Bij de NOS vormt Dijkstra het vertrouwde geluid tijdens de Tour de France. Samen met analist Maarten Ducrot vormt hij inmiddels een bijna onafscheidelijk duo tijdens de drieweekse door Frankrijk. Zijn ‘kastelenboek’ heeft inmiddels de cultstatus bereikt. Naast het wielrennen is Dijkstra ook een vaste stem bij het schaatsen.

Voor zijn vervanger Van den Berg is het niet de eerste keer dat hij in het commentaarhokje zal plaatsnemen, aangezien hij in het verleden al commentaar gaf bij diverse wielerkoersen. Hij is vooral bekend als de man die in het Tourjournaal de etappe van de dag van commentaar voorziet.

De co-commentatoren naast Van den Berg zijn Ducrot en Stef Clement. De NOS zal ook dit jaar weer alle etappes live uitzenden. Dit jaar zullen maar liefst tien ritten van start tot finish worden uitgezonden. Het gaat om de openingsetappe vanuit Nice, de belangrijkste bergetappes en de enige individuele tijdrit naar La Planche des Belles Filles.