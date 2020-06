Heistse Pijl: eerste post-coronasprint tussen Jakobsen en Groenewegen?

Met Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal mogen ze in de Heistse Pijl rekenen op deelname van drie WorldTourteams. Onder meer de aanwezigheid van Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en uittredend winnaar Alvaro Hodeg is verzekerd.

Organisator Jef Van den Bosch koos ervoor om van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl, in het verleden een 1.1-koers op de UCI-kalender, eenmalig een nationale wedstrijd te maken. Dat betekent concreet dat renners individueel kunnen inschrijven en niet in teams van maximum zeven renners. “Bedoeling is om zoveel mogelijk renners koersgelegenheid te geven”, zegt Van den Bosch. “Alle profs, ook buitenlanders, kunnen bij ons hun seizoen hervatten.”

Groenewegen-Jakobsen: 2-1

Ook al gebeuren de inschrijvingen individueel, toch kreeg Van den Bosch al zekerheid van heel wat ploegen. Daarbij de WorldTourteams Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal. “Voor definitieve selecties is het nog te vroeg, maar Jumbo-Visma komt met Dylan Groenewegen, terwijl Quick-Step met Fabio Jakobsen en uittredend winnaar Alvaro Hodeg naar Heist-op-den-Berg komt.”

De Heistse Pijl draait wel meer uit op een sprint. Zo was Groenewegen er de snelste in 2016, won Jasper De Buyst de editie van 2017 en trok een jaar geleden Alvaro Hodeg aan het langste eind. Groenewegen en Jakobsen sprintten dit jaar al drie keer tegen elkaar in een rechtstreeks duel voor winst. In de Ronde van Valencia toonde de Amsterdammer zich twee keer de snelste. Komt het op 1 augustus tot een eerste post-coronaduel tussen de twee snelle Nederlanders?

Sporza

Al zal de concurrentie niet min zijn. Naast de drie voormelde WorldTourteams heeft Van den Bosch ook al toezegging van ruime delegaties van onder meer de ProTeams Circus-Wanty-Gobert, Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal Wallonie Bruxelles. Ook de veldritteams hervatten er de competitie, net als een aantal continentale teams zoals Tarteletto-Isorex.

Maar ook individuele renners van andere teams kunnen zich dus inschrijven, wat nog enkele interessante namen van toprenners kan opleveren. Het maximaal aantal deelnemers is vastgelegd op 175, inclusief een aantal wildcards voor U23-renners. De wedstrijd zal ook live te volgen via een livestream en na de Strade Bianche volgt nog een samenvatting op Sporza.