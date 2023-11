woensdag 15 november 2023 om 14:39

Héctor Carretero stopt op 28-jarige leeftijd met wielrennen

Héctor Carretero heeft op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielerloopbaan gezet. De coureur uit Albacete, die jarenlang uitkwam voor Movistar, heeft woensdag een statement op sociale media geplaatst waarin hij aankondigt te gaan stoppen met koersen.

Een echte reden noemt Carretero niet voor het beëindigen van zijn carrière. “Ik wil met jullie delen dat 2023 mijn laatste is geweest als professioneel wielrenner. Ik ben al zeven jaar elite, en sinds mijn achtste heb ik altijd gefietst. Toen begon mijn avontuur in de wielersport”, vertelt hij.

“Wat ik ga onthouden van al die jaren? Ongetwijfeld zijn dat alle mensen en collega’s die ik heb mogen ontmoeten en waarmee ik vrienden ben geworden. Ook de ongelooflijke herinneringen als wielrenner die ik nooit zal vergeten. Wielrennen is en blijft de sport die ik in mijn hart meedraag en hoewel er een deur dichtgaat, gaat er een andere open. Ik ga op zoek naar nieuwe motivaties en ideeën in deze wereld”, aldus Carretero, die eindigt met een dankwoord aan vrienden en familie.

Na twee jaar bij opleidingsploeg Lizarte maakte Carretero in 2017 zijn debuut bij Movistar. Daar koerste hij vijf seizoenen achter elkaar. Toen er geen plek meer voor hem was bij het beste Spaanse WorldTeam, stapte hij over naar Equipo Kern Pharma, waar hij de laatste twee seizoenen reed. Zijn enige zege behaalde hij in 2021 in de Vuelta Asturias. Ook reed hij twee keer de Giro en een keer de Vuelta.