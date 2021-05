Hayter: “Wonderwel wist ik het geel te behouden”

Ondanks een harde val in de individuele tijdrit is Ethan Hayter erin geslaagd om de gele trui in de Volta ao Algarve te verdedigen. Na zijn crash kon hij wonderwel snel weer op de fiets stappen en aan de meet zelfs nog de negende plaats neerzetten.

“Ik heb best wel pijn, om eerlijk te zijn”, zei Hayter naderhand. “Ik viel met vrij hoge snelheid. Ik sneed de bocht een beetje verkeerd aan, er lag ook wat zand. Ik verloor mijn grip en vervolgens gleed ik over de grond. Maar gelukkig duurde het niet lang om te checken of ik oké was, ook was ik niet al te hard op mijn hoofd terechtgekomen. Ik slaagde erin om mijn verlies te beperken en op een of andere manier wist ik ook nog mijn gele trui te behouden.”

De jonge Brit was hard op weg om zijn voorsprong in het klassement te vergroten, tot zijn wiel in een snelle linkerbocht weggleed. Ondanks zijn harde val, zat hij snel op een reservefiets en wist uiteindelijk zelfs de negende tijd nog te realiseren. Dat was voldoende om zijn voorsprong op João Rodrigues met twaalf seconden uit te breiden, daags voor de slotetappe met aankomst op de Alto do Malhão.