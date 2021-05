Kasper Asgreen snelste tijdrijder in Algarve, Hayter valt maar blijft leider

De individuele tijdrit in de Volta ao Algarve is een prooi geworden voor Kasper Asgreen. In Lagoa zette de Deense renner van Deceuninck-Quick-Step na 20 kilometer de snelste tijd op de klokken. Ethan Hayter kwam onderweg hard ten val, maar wist wel het geel te verdedigen.

Ten opzichte van een jaar geleden was de tijdrit een dag naar voren gehaald in het etappeschema. Julian Duval (AG2R Citroën), na drie dagen de nummer laatst in het klassement, vertrok even voor half drie als eerste van het startpodium. De Fransman zou hoog in het rechterrijtje eindigen, maar bleef laatste in de stand. Vooral interessant waren de strijd om de etappezege en of Ethan Hayter zijn gele trui kon verdedigen, die hij in de bergetappe naar Fóia had veroverd.

Benjamin Thomas van Groupama-FDJ ging al als twintigste van start, maar zorgde voor de eerste kanontijd. De meervoudige wereldkampioen op de baan ging als eerste renner harder dan 50 per uur gemiddeld, goed voor een eindtijd van 24:01. Thomas zat zo’n anderhalf uur in de hotseat, tot Rafael Reis van het continentale Efapel zes seconden sneller was. De 28-jarige Portugees staat te boek als een goede tijdrijder, maar verraste wel dat hij Thomas versloeg.

Agreen harder dan 51 per uur

Reis zou echter niet de etappewinnaar worden; dat werd namelijk Kasper Asgreen. De Deen, 25e in het klassement, zette de tijd stop na 23:52 en reed daarmee hij als enige harder dan 51 per uur gemiddeld. Ethan Hayter mocht als laatste een tijd neerzetten en was hard op weg om Asgreen te bedreigen, maar in een linkerbocht net na het eerste tussenpunt ging hij hard onderuit. Hij moest doorgaan op een andere fiets, maar werd desondanks nog negende.

Morgen staat de slotetappe op het programma. De ontknoping vindt plaats op de Alto do Malhão. In de afgelopen jaren zagen we hier menig renner nog door het ijs zakken. Hayter verdedigt een voorsprong van twaalf seconden in het klassement op João Rodrigues. Ook Asgreen, Thibault Guernalec, Jonathan Lastra, Maxime Bouet en Élie Gesbert staan nog binnen een minuut van het geel.