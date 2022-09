Hayter verspeelt podium door materiaalpech: “Zonde dat ik dit probleem had”

Ethan Hayter reed een sterke tijdrit, maar kwam door materiaalpech niet tot een podiumplek. Een tegenvaller voor de Brit, die vandaag zijn 24e verjaardag viert. “Zonde dat ik dit probleem had.”

Even leek Hayter op weg te zijn naar een medaille. Hij zette snelle tussentijden op de borden, maar zijn ketting gooide roet in het eten. De Britse alleskunner liep kostbaar tijdsverlies op door de fietswissel die volgde. Ondanks dat blijft hij positief. “Het was een goede rit. Ik ben best sterk dit jaar en had verwacht dat ik de besten wel kon uitdagen. Zonde dat ik dit probleem had”, zegt Hayter in een eerste reactie bij Eurosport.

“Misschien had ik anders voor de overwinning kunnen vechten. We zullen het nooit weten. Ik verloor daar zeker twintig seconden. Daarna was ik ook een beetje uit m’n ritme. De tweede fiets voelde net iets anders aan. Het is zonde, maar het was al met al toch een goede rit.”

De Vuelta moest Hayter noodgedwongen verlaten vanwege een positieve coronatest. “Ik vond het moeilijk om de Vuelta te verlaten en daarna met niemand te kunnen praten. Ik heb een tijd alleen thuis op de bank gezeten omdat ik niemand wilde besmetten”, zegt Hayter.

Volgend jaar vindt het WK plaats in Glasgow, een stuk dichter bij huis voor Hayter. Ziet hij daar kansen om zich te revancheren? “Er is in ieder geval een hoop werk te doen om aan mijn tijdrit te werken, ook qua aerodynamica. Ik moet nog beslissen wat ik ga doen.”