Hayter begint met ritzege aan Ronde van Noorwegen: “Ik kan het niet geloven”

Ethan Hayter gaat na de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen aan de leiding in het algemeen klassement. De jonge Brit kwam in de eerste rit als winnaar over de streep, na een duel met Ide Schelling in de laatste kilometers. “Het kwam neer op een sprint tussen mij en Ide”, liet Hayter na afloop weten.

De 22-jarige renner van INEOS Grenadiers, die eerder dit jaar al succesvol was in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, de Volta ao Algarve én de Ruta del Sol, was in de finale als enige in staat om een versnelling van Schelling te pareren. “Ik zag Ide gaan en net op dat moment twijfelde ik even. Ik besloot uiteindelijk wel achter hem aan te springen en zag dat niemand kon volgen.”

“Ide reed echt heel erg goed, maar ik denk dat hij koerste voor het algemeen klassement. Dat was dan weer perfect voor mij. Het was wel een zware dag. Ik voelde me op sommige momenten goed, maar het was op bepaalde stroken ook een kwestie van afzien. Ik denk dat iedereen daar last van had, aangezien we achter een sterke ontsnapping reden.”

Van Japan naar Noorwegen

Twee weken geleden was Hayter nog in Japan voor de Olympische Spelen. Samen met Matthew Walls wist hij daar een zilveren medaille te veroveren in de finale van de koppelkoers. “Ik had vervolgens een paar dagen vrij. Ik heb daarna nog enkele dagen goed kunnen trainen, waardoor ik me goed kon voorbereiden voor deze zware etappe in Noorwegen.”