Hayman over sprint Groenewegen: “Nooit tevreden met tweede plaats als je zo dichtbij bent”

Dylan Groenewegen was deze Tour de France nog niet dichter bij de winst dan in Moulins. Er rolde een tweede plaats uit voor de kopman van Jayco AlUla, achter de ongenaakbare Jasper Philipsen. Is ploegleider Mathew Hayman daar tevreden mee? “Helemaal niet. We zijn nooit tevreden met een tweede plaats als je zo dichtbij bent”, aldus de Australiër voor de camera van WielerFlits.

“Je kan wel tevreden zijn met hoe we gekoerst hebben en met de positie waar we de sprint aangingen”, geeft Hayman aan. “Maar Philipsen is in bloedvorm en daar is niet veel aan te doen. We probeerden het zelf iets anders aan te pakken. Dylan is heel blij met de ploeg en wat ze gedaan hebben. Als hij dan aanzet, dan hoop je… Maar ja, als Philipsen er overheen komt, kunnen wij dat niet controleren.”

In de finale naar Moulins deed Jayco AlUla het iets anders in de sprintvoorbereiding. “We hadden twee scenario’s bedacht, maar ik ga niet veel verklappen. Wel ben ik echt onder de indruk hoe Elmar Reinders finales kan rijden. Het is zijn eerste Ronde van Frankrijk en hij is hier gekomen om Dylan te helpen. Zijn rol is iets naar achter geschoven en hij heeft laten zien dat hij dat heel goed kan.”

Op de komende sprintetappes is het nog even wachten, maar lastig is het niet voor Groenewegen en zijn helpers om zich over de bergen te hijsen. “Het is de Tour. Ze willen hier zijn en gaan afzien. Dat weten ze. Dan ga je niet zomaar opgeven. Het is niet leuk om in het routeboek te kijken, maar wel leuk om in Parijs aan te komen”, weet Hayman.

