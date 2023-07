Dylan Groenewegen heel dicht bij ritwinst: “Ik ben hier echt goed ziek van”

Video

Nog niet eerder deze Tour de France was Dylan Groenewegen zo dicht bij een ritzege als in Moulins. Het werd een tweede plaats voor de Nederlander van Jayco AlUla, die in de laatste rechte lijn geklopt werd door de onverslaanbare Jasper Philipsen. “Hij wint niet voor niets al vier keer, maar zelf komen we om te winnen en dat heb ik opnieuw niet gedaan”, reageert hij onder meer tegen WielerFlits.

“Mijn sprint ging op zich wel goed, Luka Mezgec laat zien dat hij een van de beste lead outs is”, is Groenewegen zijn Sloveense ploeggenoot dankbaar voor zijn hulp tot in de laatste 400 meter. “Ik heb de sprint nog niet teruggezien, maar ik ging aan en er kwam een snellere overheen. Ik dacht dat het van ver was, maar er gebeurde niet heel veel en daarom ging ik zelf.”

Lange tijd leek Groenewegen op weg naar de winst in Moulins, al had hij groene trui Philipsen wel in zijn wiel. “Ik dacht: het gaat lukken, maar je voelt de laatste meters wel komen. En dan komt er nog een groene gast overheen. Zat hij in mijn wiel? Dan gangmaak ik hem wel lekker”, kan de Amsterdammer nog lachen. “Dat is ook de kunst van het sprinten. Ik ging gewoon en dat was net iets te lang. Uiteindelijk wam hij er ruimschoots overheen.”

De kopman van Jayco AlUla komt steeds dichter bij een ritzege, maar voorlopig zijn er geen sprintkansen in deze Tour. “Ons geduld wordt nu wel op de proef gesteld. Ik was er vanmorgen heilig van overtuigd dat het goed ging komen en uiteindelijk wordt het een tweede plaats. Maar als iemand sneller is, dan kun je er weinig aan doen. Nu wordt een week overleven, maar we gaan ervoor tot in Parijs. Ik ben hier echt goed ziek van, dan word ik nog liever tiende dan tweede.”

