Havik en Van den Bossche nemen leiding over in Zesdaagse van Gent

Yoeri Havik en Fabio Van den Bossche gaan vandaag als leiders de slotdag in van de Zesdaagse van Gent. Het Nederlands-Belgische duo greep zaterdag de macht in de eerste ploegkoers en beschikt nu over de beste papieren.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, de vorige leiders, volgen nu op één ronde van Van den Bossche en Havik. De afscheidnemende Iljo Keisse en zijn partner Jasper De Buyst kijken al tegen een achterstand aan van twee rondes. De Belg Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg moeten al drie rondes goedmaken op het leidersduo.

De Deen Matias Malmberg begon de vijfde dag van de Zesdaagse van Gent met winst in de eerste puntenkoers. De tweede puntenkoers was dan weer een prooi voor Tuur Dens, maar voor het echte spektakel moesten we wachten op de eerste ploegkoers. Na een spektakelstuk van de bovenste plank wist Havik de genadeklap uit te delen.

En zo gingen we het tweede deel van de avond in met een nieuw leidersduo: Van den Bossche en Havik. In de slotnummers (de 500 meter sprint en de tweede ploegkoers) gaven de Belg en Nederlander hun leidersplaats niet meer uit handen. Integendeel, met winst in de 500 meter sprint sprokkelde het duo nog eens twintig belangrijke punten.

Havik en Van den Bossche (270 punten) hebben bij het ingaan van de slotdag een ronde voorsprong op Ghys en De Vylder (276 punten), die wel een hoger puntentotaal hebben. Keisse en De Buyst (144 punten) volgen al op twee rondes, Jules Hesters en Tim Torn Teutenberg (196 punten) moeten al drie rondes terugwinnen op het leidersduo.

Zesdaagse van Gent 2022

Stand na dag 5

1. / Fabio Van den Bossche-Yoeri Havik – 270 punten

2. / Lindsay De Vylder-Robbe Ghys – 276 punten en 1 ronde

3. / Iljo Keisse-Jasper De Buyst – 144 punten en 2 ronden

4. / Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg – 196 punten en 3 ronden