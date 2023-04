Havik en Hoppezak pakken zilver in koppelkoers Nations Cup Milton

De Nations Cup Milton zit er weer op. Het baantoernooi in Canada werd zondag afgesloten met meerdere finales, waaronder die van de koppelkoers voor mannen. BEAT-renners Yoeri Havik en Vincent Hoppezak eindigden op dat onderdeel als tweede. Op het omnium voor vrouwen reed Maike van der Duin naar een vijfde plaats.

Havik en Hoppezak kwamen in de koppelkoers voor mannen uit op een puntentotaal van 55. Dat was zes punten minder dan het Portugese duo Ivo Emanuel Alves Oliveira en lúri Gabriel Dantas Leitão, dat er met de zege vandoor ging. De Fransen Thomas Boudat en Benjamin Thomas werden derde.

Bij de mannen stond zondag – zonder de afwezige Nederlanders – ook de sprintfinale op het programma. Hier ging het goud naar Nicholas Paul (Trinidad en Tobago). Hij klopte de Pool Mateusz Rudyk in twee heats. In de strijd om het brons was de Australiër Matthew Richardson te sterk voor de Maleisiër Muhammad Shaf Sahrom.

Van der Duin vijfde

Op het omnium voor vrouwen ging de overwinning naar Katie Archibald, die het ruim haalde voor Elisa Balsamo. Jennifer Valente mocht ook nog mee op het podium. De Amerikaanse haalde het nipt voor Lotte Kopecky. Zoals gezegd, pakte Van der Duin de vijfde plaats op het omnium.

Op de keirin voor vrouwen, tot slot, was de Duitse Alessa-Catriona Propster aan het feest. Zij haalde het voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda en de Britse Katy Marchant.