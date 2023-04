KNWU presenteert baanploeg voor Nations Cup Milton, sprinters ontbreken

Van 20 tot en met 23 april staat er een nieuwe manche in de Nations Cup op het programma in het Canadese Milton. De KNWU heeft zijn selectie inmiddels bekendgemaakt. De sprinters ontbreken – zoals gepland – in Milton.

In Canada komen naast de selectieleden Maike van der Duin (omnium, madison en afvalkoers), Daniek Hengeveld (madison), Jan-Willem van Schip (madison en omnium) en Philip Heijnen (madison en afvalkoers) ook de BEAT-renners Vincent Hoppezak (madison en omnium), Yoeri Havik (madison) en Matthijs Büchli (afvalkoers) in actie.

“Maar, we gaan er als één grote Nederlandse selectie heen”, laat bondscoach Nick Stöpler weten in een perscommuniqué. De oud-baanwielrenner is blij met het partnerschap met BEAT Cycling, die hij ook in Milton van strategisch belang acht. In de Nations Cup zijn punten te verdienen voor het olympische kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Op het afgelopen EK baanwielrennen is die kwalificatiecyclus begonnen.

Internationale baanmeeting in Gent

Volgende week is dus de Nations Cup-wedstrijd in Milton voorzien, maar al vanaf vrijdag staat een internationale baanontmoeting in het Belgische Gent op de rol. Op de Vlaamse piste kunnen de voor Milton geselecteerde renners nog wat baanmeters maken, maar komen ook de nodige talenten in de baan om meer internationale ervaring op te doen.

Zo zijn ervaren baanwielrenners als Jan-Willem van Schip, Yoeri Havik, Vincent Hoppezak, Daniek Hengeveld en Maike van der Duin van de partij in Gent, maar ook talentvolle renners als Martijn Mulder, Jade Wuurman, Nina Oolders, Nienke Veenhoven, Yuli van der Molen, Kim Kalee, Merle van Benthem en Carolien Groot.