Havik en Hoppezak grijpen net naast de zege in Zesdaagse van Berlijn

Yoeri Havik en Vincent Hoppezak zijn als tweede geëindigd in de Zesdaagse van Berlijn. De Nederlanders stonden bij het ingaan van de slotdag gedeeld eerste samen met Roger Kluge en Theo Reinhardt, maar uiteindelijk waren het de Duitsers die aan het langste eind trokken. Bij de vrouwen was er wel Nederlands succes: Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete pakten de zege in Berlijn.

Zowel Havik en Hoppezak als Kluge en Reinhardt hadden na twee dagen 82 punten. Beide koppels volgden bovendien ook nog eens in dezelfde ronde. Op de derde en laatste dag maakten de Duitsers echter het verschil. Ze pakten in totaal zes punten meer dan de Nederlanders, waardoor de eindstand 130 punten tegenover 124 werd in het voordeel van de thuisrijders.

Ook in de strijd om plek drie troefde een Duits koppel een Nederlands duo af. Moritz Malcharek en Tim Torn Teutenberg voelden voorafgaand aan de slotdag de hete adem van Philip Heijnen en Jan-Willem van Schip, maar de laatste avond liepen ze flink uit. Het verschil was uiteindelijk 22 punten. Heijnen en Van Schip verzekerden zich wel van de vierde plek.

Raaijmakers en De Zoete steken er bovenuit

De vrouwenwedstrijd kwam zoals gezegd op naam van Raaijmakers en De Zoete. Zij waren in Berlijn ongenaakbaar. Na drie dagen hadden ze 151 punten, 48 meer dan Katerina Kohoutkova en Petra Ševčíková, het Tsjechische duo dat als tweede eindigde. Ook hier zagen we een Nederlands koppel op plek vier: Babette van der Wolf en Yuli van der Molen.

De Zesdaagse van Berlijn werd voor het eerst weer gehouden sinds 2020, nadat de coronacrisis de afgelopen jaren roet in het eten gooide. De wedstrijd duurde dit jaar, anders dan de naam doet vermoeden, maar drie dagen.

Eindstand Zesdaagse van Berlijn (mannen)

1. / Reinhardt – Kluge – 130 punten

2. / Havik – Hoppezak – 124 punten

3. / Malcharek – Teutenberg – 84 punten en 1 ronde

4. / Heijnen – Van Schip – 62 punten en 1 ronde

5. / Prokopyszyn – Pszczolarski – 28 punten en 4 ronden

6. / Fynbo – Birkemose – 18 punten en 4 ronden

7. / Vones – Rugovac – 14 punten en 4 ronden

8. / Gladysh – Yakovlev – 14 punten en 5 ronden

9. / Eefting-Bloem – Fortin – 14 punten en 5 ronden

10. / Schmidbauer – Kovar – 0 punten en 5 ronden