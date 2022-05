Hartthijs de Vries tweede achter Henri Uhlig in openingsrit Alpes Isère Tour

Alpecin-Fenix had woensdag wat te juichen in Frankrijk. De Duitser Henri Uhlig heeft namelijk de openingsetappe van de Alpes Isère Tour gewonnen namens de opleidingsploeg van het Belgische team. Hij is ook de eerste leider in de Franse rittenkoers.

De etappe met start en finish in Charvieu-Chavagneux was heuvelachtig, maar eindigde na 118 kilometer in een massasprint. Daarin was de 20-jarige Uhlig de snelste, voor Nederlander Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt) en Australiër Blake Quick (Trinity Racing). Namens het Alpecin-Fenix Development Team eindigde Niels Vandeputte nog als negende.

De Alpes Isère Tour (UCI 2.2) duurt nog tot en met zondag.