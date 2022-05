Hartthijs de Vries opnieuw tweede in Alpes Isère Tour, Lars Boven blijft tweede in klassement

Hartthijs de Vries blijft de goede resultaten in de Alpes Isère Tour 2022 opstapelen. Na een tweede, vierde en vijfde plek werd hij in de vierde rit opnieuw tweede. Dit keer was alleen de Franse beloftekampioen Valentin Retailleau (per 1 augustus prof bij AG2R Citroën) sneller. Achter de 25-jarige Fries van Metec-Solarwatt werd het Franse toptalent Romain Grégoire derde.

In een zware heuvelrit (met onder andere een beklimming van de eerste categorie) van Saint-Maurice-l’Exil naar Beaurepaire over 171,4 kilometer kreeg een vroege vlucht de ruimte om hun ding te doen. Daarbij opnieuw Jordan Habets van Metec-Solarwatt. Na de Tour de Faz kwam echter alles weer terug samen. Ondanks enkele schermutselingen in de finale, bleef er een groep van een kleine vijftig renners over die zouden sprinten om de dagzege.

Daarin was Retailleau dus de beste, voor De Vries en Grégoire. Pepijn Reinderink (Team DSM Development) werd vijfde; Lars Boven eindigde als negende en blijft tweede in het klassement. Zondag eindigt de Alpes Isère Tour met een bergrit naar Allevard. Daarin zijn drie beklimmingen van de eerste categorie opgenomen. De Vries gaat als leider in het puntenklassement de slotdag in.