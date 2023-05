Hart blij met optreden INEOS: “Niet altijd gemakkelijk om onze kracht te benutten”

De kopmannen van INEOS Grenadiers hebben een goede zaak gedaan in de achtste etappe van de Giro d’Italia. Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas finishten samen met Primoz Roglic, terwijl onder meer Remco Evenepoel tijd had moeten toegeven. “Ik ben blij dat G (Geraint Thomas, red.) en ik meezaten van voren”, zegt Hart in een reactie op de sociale media van INEOS.

Hart en zijn ploegmakkers hadden wel verwacht dat er vuurwerk zou komen in de finale. “We zeiden in de voorbespreking dat we tijd wilden pakken op iedereen op wie tijd te pakken was. Maar we wilden ook veilig blijven, onze eigen koers rijden. Dat hebben we gedaan. Het was heel goed.”

Volgens Hart is het moeilijk om plannen te maken deze Giro. “Er zijn twee grote favorieten en veel ploegen op hetzelfde niveau. Wij hebben een heel sterk team, maar het is niet altijd gemakkelijk om die kracht te benutten. Met veel mensen zijn er veel verschillende ideeën. Uiteindelijk moeten we gewoon ons eigen wedstrijd rijden. Soms moeten we geduldig zijn, soms moeten we gaan. Vandaag hebben we dat laatste gedaan. De komende dagen zullen we zo doordoen.”

Decent day that. Just about managed to hang with @rogla 🤣 Ready to give the TT a good crack tomorrow 👍 #giro pic.twitter.com/zNuEKzeqlC — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) May 13, 2023

