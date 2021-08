Harry Sweeny loopt sleutelbeenbreuk op in Denemarken

Harry Sweeny komt voorlopig niet in actie voor Lotto Soudal. De Australische renner heeft woensdag in de PostNord Danmark Rundt namelijk een sleutelbeenbreuk opgelopen. Sweeny werd nog wel in de uitslag opgenomen, maar gaat donderdag niet meer van start in de derde rit.

“We blijven met vier renners over in de Ronde van Denemarken, omdat Harry Sweeny in de finale van de etappe ten val is gekomen. Helaas heeft Harry daarbij zijn rechter sleutelbeen gebroken. Hij zal donderdag onder het mes gaan in België”, schrijft Lotto Soudal op social media.

De 23-jarige Sweeny is bezig aan zijn eerste profjaar bij Lotto Soudal. In de afgelopen Tour de France mocht hij enigszins verrassend opdraven. In de etappe naar Nîmes zat hij mee in de juiste kopgroep en streed hij mee om de ritzege; hij werd er uiteindelijk derde.

Medical update 😧 Sadly, we are down to four riders at the #pndkr21 as @harry_sweeny crashed in the very final of today’s stage. Unfortunately, Harry broke his right collarbone and will undergo surgery in Belgium tomorrow. Speedy recovery, Harry! 👊 pic.twitter.com/L8WJtRWkzV — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 11, 2021