Tour 2021: Vroege vluchter Nils Politt soleert naar zege in Nîmes

De twaalfde etappe in de Tour de France is gewonnen door Nils Politt. De sterke Duitser van BORA-hansgrohe maakte deel uit van een omvangrijke vlucht, wist in de finale een eerste schifting te overleven en reed vervolgens ook nog eens weg van zijn naaste belagers Harry Sweeny en Imanol Erviti.

Na de loodzware etappe richting Malaucéne, met onderweg de dubbele beklimming van de Mont Ventoux, was het vandaag weer tijd voor een relatief vlakke rit van Saint-Paul-Troix-Châteaux naar het wonderschone Nîmes. De renners verschenen rond de klok van 13.30 uur echter wel met strakgespannen gezichten aan de start, aangezien de wind een cruciale rol kon spelen in de open vlakten van de Ardèche. Met een stevige noordenwind lag waaiergevaar op de loer, met name in de eerste helft van de koers en wellicht ook in de finale.

Peloton spat uiteen in verschillende waaiers

Onder zonnige en dus winderige omstandigheden werd het peloton, na wat oponthoud tijdens de officieuze start, op gang gebracht door koersdirecteur Christian Prudhomme. Dat de wind gunstig stond voor het trekker van waaiers, bleek al meteen van bij de start. Waar de mannen van Deceuninck-Quick-Step en BORA-hansgrohe gevoelig het tempo wisten te verhogen, zagen we in de staart van het peloton de eerste renners afhaken. Zo moesten coureurs als Bruno Armirail, Carlos Verona en Thomas De Gendt laten lopen.

Het peloton was na amper tien kilometer koers al in meerdere stukken uiteengeslagen. De belangrijkste klassementsrenners waren bij de les en draaiden netjes mee in de eerste waaier. Guillaume Martin en Pello Bilbao, de nummers negen en tien van het algemeen klassement, hadden zich daarentegen laten verrassen en waren al snel op achtervolgen aangewezen. In de spits van de koers verdwenen de topploegen na verloop van tijd van het voorplan, dit was voor heel wat renners het sein om een aanval op poten te zetten.

Waaiergevaar is geweken, sterke kopgroep krijgt een vrijgeleide

Wereldkampioen Julian Alaphilippe ging voor de tweede opeenvolgende dag in aanval en de Fransman van Deceuninck-Quick-Step kreeg het gezelschap van twaalf medevluchters. Alaphilippe wist samen met Stefan Bissegger, Edvald Boasson Hagen, Brent Van Moer, Harry Sweeny, Luka Mezgec, Edward Theuns, André Greipel, Imanol Erviti, Stefan Küng, Sergio Henao, Connor Swift en Nils Politt al snel een voorsprong van goed drie minuten te vergaren. De twaalfde etappe viel zo in een eerste plooi.

In het peloton was de rust inmiddels teruggekeerd, waardoor achtergebleven groepjes opnieuw konden aansluiten. In de grote groep was er niet direct een sprintersploeg bereid om de kastanjes uit het vuur te halen, waardoor de dertien koplopers alsmaar verder wisten uit te lopen. Zat de winnaar van de etappe in de eerste groep? Het pleit leek al vrij snel beslecht, gezien de aanwezigheid van erkende hardrijders als Küng, Bissegger, Pollit en Van Moer. Greipel, Theuns, Boasson Hagen en Mezgec waren de rappe mannen in de kopgroep.

Winnaar zit vooraan, maar wie is de sterkste?

De best geplaatste renner in de kopgroep, Henao, begon de dag als de nummer 22 in het algemeen klassement. De achterstand van de Colombiaan was in de voorbije etappes al gegroeid tot iets meer dan vijftig minuten en dus was er geen enkel gevaar voor de mannen van leider Tadej Pogačar. De luxeknechten van UAE Emirates reden wel op kop van het peloton, maar van een georganiseerde jacht op de koplopers was absoluut geen sprake. De dertien vluchters kregen duidelijk een vrijgeleide op weg naar het historische Nîmes.

Op de top van de Côte du belvédère de Tharaux (4,4 km aan 4,6%), de enige geclassificeerde klim op de route, kwam Politt als eerste boven voor de twee bergpunten. Ook Küng graaide nog een puntje mee, maar beide mannen vormden geen bedreiging voor bergkoning Nairo Quintana. Het was vooral wachten op de eerste versnelling in de kopgroep en Politt besloot met nog minder dan vijftig kilometer te gaan het bal te openen. De sterke Duitser versnelde meerdere keren, maar raakte niet weg.

Van Moer, Politt, Küng en Sweeny vinden elkaar

Sweeny was de volgende renner die iets probeerde en de Australër van Lotto Soudal was de aanstichter van een nieuwe vlucht met vier. Tourdebutant Sweeny kreeg steun van hardrijders Politt en Küng en de ervaren Erviti en deze vier renners reden steeds verder weg van hun medevluchters. In het tweede groepje was de samenwerking verre van optimaal, terwijl Politt, Küng, Sweeny en Erviti uitstekend ronddraaiden. Het verschil tussen beide groepen kroop met nog dertig kilometer te gaan richting de halve minuut.

Alaphilippe en zijn kompanen roken het gevaar en besloten in de daaropvolgende kilometers de individuele belangen voor even opzij te schuiven, om zo het verschil met de vier koplopers binnen de perkten te houden. Bij de tussensprint in Uzès, waar Politt de volle buit wist te pakken, werd de voorsprong van de vier renners aan kop van de koers geklokt op dertig seconden. In de achtervolgende groep vloeiden de krachten langzaam weg en dat was ook te merken aan het verschil: de voorsprong van de koplopers was plotsklaps verdubbeld.

Politt soleert naar eerste ritzege in grote ronde

Op een ongecategoriseerde helling, op goed vijftien kilometer van de streep, besloot de sterke Sweeny nogmaals aan de boom te schudden. Politt en Erviti wisten met enige moeite aan te haken, voor Küng ging het verrassend genoeg te snel. De Zwitserse tijdrijder had zich duidelijk opgeblazen en zou niet meer meespelen om de ritzege. Politt wist zich wél in een kansrijke positie over het klimmetje te krijgen en wist op zijn terrein, de vlakke wegen richting Nîmes, zijn laatste tegenstrevers los te schudden.

Politt viel aan op tien kilometer van de finish, Sweeny en Erviti moesten even het hoofd buigen en zagen de Duitser vervolgens steeds kleiner worden. De renner van BORA-hansgrohe, handen in de beugel en de mond wagenwijd open, wist in tijdrithouding twintig seconden weg te rijden en dit bleek een beslissend moment in de koers. Politt kon in de laatste kilometer al uitgebreid zijn eerste overwinning in een grote ronde vieren, op de dag dat zijn ploegmakker Peter Sagan besloot uit de ronde te stappen.

Een halve minuut na de binnenkomst van de dolblije Politt wist Erviti de sprint voor de tweede plaats te winnen, voor Sweeny. Küng kwam nog als vierde over de streep, maar zijn achterstand aan de finish bedroeg wel twee minuten. Mezgec won niet veel later de sprint voor de vijfde plaats, voor Greipel, Theuns, Van Moer, Alaphilippe en Henao. De klassementsrenners hielden zich in de finale gedeisd en kwamen uiteindelijk gezamenlijk, op meer dan vijftien minuten van ritwinnaar Politt, over de finish.

Aan de streep waren overigens nog twee punten te verdienen voor de groene trui. Alpecin-Fenix probeerde Jasper Philipsen zo goed mogelijk te piloteren, maar het was Cavendish die het sprintje met gemak wist te winnen.