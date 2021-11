Harrison Wood (SEG Racing Academy) keert terug naar Frankrijk

Harrison Wood keert terug naar het Franse amateur-peloton. De 21-jarige Brit gaat koersen voor AVC Aix-en-Provence. In 2019 reed hij als eerstejaars belofte ook al bij het clubteam.

Wood verdedigde de afgelopen twee seizoenen de kleuren van SEG Racing Academy, maar die ploeg besloot om na zeven jaar de continentale licentie in te leveren. De jonge Britse renner was afgelopen seizoen onder andere achtste in de Rhodes Grand Prix (1.2), dertiende in de Tour of Rhodes (2.2) en negentiende in het eindklassement van de Giro d’Italia voor beloften (2.2).

Voor Wood wordt het een terugkeer op het oude nest, nadat hij in 2019 ook al voor AVC Aix-en-Provence koerste. Destijds lichtte hij in gesprek met DirectVélo zijn keuze voor Frankrijk toe: “De koersen in Frankrijk liggen me beter dan in Engeland, er zijn meer heuvels. Bovendien is het in Frankrijk beter om te leren, het niveau van de wedstrijden is beter.”