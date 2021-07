SEG Racing Academy stopt als continentale ploeg

SEG Racing Academy is bezig aan haar laatste seizoen als continentale ploeg. De Nederlandse opleidingsformatie heeft besloten om na zeven jaar de continentale licentie in te leveren. De focus verschuift naar andere jeugdcategorieën, laat het management weten.

In 2015 werd SEG Racing opgericht als beloftenploeg op conti-niveau. Dat jaar reden onder meer Fabio Jakobsen, Koen Bouwman, Jenthe Biermans en Julius van den Berg in de selectie. Later leverde het team onder meer Cees Bol, Edoardo Affini, Nick Schultz, Ide Schelling, Kaden Groves, David Dekker en Jordi Meeus af in het profpeloton.

“De afgelopen jaren hebben meer en meer WorldTour-teams hun eigen opleidingsprojecten opgestart”, vertellen Martijn en Eelco Berkhout van het managementbureau SEG. “We hebben het niveau van de opleidingen zien stijgen, maar ook de kansen voor jonge renners om prof te worden bij een professionele ploeg. Dat laat zien dat investeren in talent waardevol is.”

‘Onze aanwezigheid is minder urgent dan in 2015’

“De huidige opleidingsteams van de WorldTour-ploegen voldoen aan onze standaard als het gaat om opleiden. We zijn trots om die groei te zien en het biedt ons kansen om na te denken over een volgende stap voor de Racing Academy. We voelen dat onze aanwezigheid minder urgent is dan in 2015. Daarom voelen we de nood om een bijdrage te leveren aan andere gedeeltes van deze mooie sport”, staat te lezen in het statement.

SEG Racing Academy gaat zich focussen op andere categorieën dan de beloften en stopt daarom als continentaal team. “Of we ons gaan richten op de junioren, de vrouwen of de ontwikkeling van talent in andere disciplines weten we nog niet. We blijven een opleidingsinstituut, maar met een andere focus.”