zaterdag 30 december 2023 om 09:00

Harrie Lavreysen over EK baanwielrennen: “Hoop iets heel moois aan Nederland te kunnen laten zien”

Branded Content Van 10 tot 14 januari is Omnisport in Apeldoorn het decor voor het EK baanwielrennen 2024. Met nationale en internationale toppers belooft het een waanzinnig wielerspektakel te zijn. In samenwerking met organisator Libéma Profcycling lanceert WielerFlits een miniserie richting de baankampioenschappen. In deel twee lees je een interview met Harrie Lavreysen. De meervoudig olympisch en wereldkampioen behoeft geen verdere introductie.

Afgelopen week nog veroverde de 26-jarige Noord-Brabander drie titels op het NK baanwielrennen, ook al in Omnisport te Apeldoorn. Lavreysen was de beste op de Kilometer tijdrit, Sprint en Keirin. Op die laatste twee verdedigt hij ook zijn titel op het EK. “Het klinkt gek, maar dat is eigenlijk het laatste toernooi waar er écht iets te winnen valt voor de Olympische Spelen in juli. Dat laatste is uiteraard wel het hoofddoel. Tussen het EK en de Spelen rijd ik alleen nog twee Nation’s Cup-wedstrijden, in maart in Hongkong en in april in Milton, Canada. Na de Spelen krijg je nog wel het WK en andere wedstrijden, maar daar kijk ik nu echt nog niet naar.”

De focus van Lavreysen ligt namelijk volledig op de Olympische Spelen in Parijs. “Voor mij is 2024 heel overzichtelijk: ik heb vier wedstrijden. En dan is het EK wel de grootste voor de Spelen. Voor dat laatste toernooi wil ik wel wat overhouden, maar op het EK wil ik ook goed zijn. Dit is het laatste meerdaagse toernooi voor de Spelen beginnen. Ik zie het EK daarom vooral als generale repetitie. Al is het een losstaand toernooi en gaat het natuurlijk wel gewoon om de truien. Ik hoop dan ook heel goed te presteren. Maar echte doelen als in móeten winnen, heb ik dit EK niet.”

EK voor eigen publiek

Toch betekent het niet dat Lavreysen het EK er maar even bij pakt. Het is per slot van rekening in eigen land. “Door het Nederlandse publiek ligt er dan misschien wel iets meer druk op”, lacht hij. “Maar dat is eigenlijk alleen maar lekker, in functie van wat later komt dit jaar. Het is pas mijn derde grote toernooi in eigen land, dat vind ik supervet. Tijdens het WK van 2018 – ook in Apeldoorn – pakten we op de Teamsprint onze eerste wereldtitel. Dat was echt heel groot. Dat lukte ook op het EK een jaar later, maar ik heb het idee dat op dit moment het baanwielrennen veel meer leeft in Nederland. Dat belooft wel wat, want ik verwacht dat het nu anders gaat zijn.”

Het laat hem niet onberoerd, maar zenuwachtig maakt de meervoudig olympisch en wereldkampioen zich daar niet meer om. “Meer dan ooit zullen nu wel mijn eigen fans en vrienden langskomen. Qua extra druk op voorhand ga ik me daar niet mee bezighouden. Ik hoop die mensenmassa vooral als voordeel te zien. Ik weet nog – en dat vond ik toen heel leuk – dat ik ooit in Engeland tegen een Brit moest rijden. Baanwielrennen is echt gigantisch in het Verenigd Koninkrijk. Voor mijn gevoel reed ik toen niet alleen tegen mijn tegenstander, maar tegen dat hele stadion, tegen alle fans. Die ervaring heb ik. Maar andersom heb ik dat nog nooit zo gevoeld.”

“Een hele tribune achter me, dat zou nieuw voor me zijn”, gaat Lavreysen verder. “Daar hoop ik tijdens het komende EK wel op. Het lijkt me heel vet om dat te hebben. Misschien dat tegenstanders dan wel iets hebben van: ‘oh, shit!’. En dat ik dan gewoon lekker ga fietsen. Of ik er ook harder door ga? Dat weet ik niet. Zoiets is ook moeilijk te meten. Maar misschien zorgt het wel voor nog meer vertrouwen. Al kan ik er ook niet echt te veel mee bezig zijn, want ik moet me focussen op de wedstrijd. Maar als er straks een Nederlander wint, geloof ik wel dat Omnisport ontploft. Zo’n explosie van geluid, dat gaat bij mij absoluut voor een kippenvelmomentje zorgen.”

EK-ambassadeur voor Libéma

Dat Lavreysen onderdeel uitmaakt van deze serie met Libéma Profcycling, is geen toeval. De Noord-Brabander is namelijk op vraag van de organisator ambassadeur van het EK. “Ik vind het mooi om de sport in Nederland te promoten”, zegt de sprinter over de samenwerking. “Zo ben ik bij een middelbare school langsgeweest om ze via een pumptrack te enthousiasmeren. Maar ook is er in Apeldoorn een kunstwerk geopend in de stad. Daar was een klas bij uit groep acht van de basisschool. Ik vind het leuk om te zien dat wij als baanrenners niet heel bekend zijn onder kinderen. Dat kan ook niet, want op die leeftijd kun je ook nog niet op de baan gaan fietsen.”

Daarvoor moet je immers eerst een kilometer of dertig qua gemiddelde snelheid kunnen trappen, om fatsoenlijk door de houten baan te rijden. “Het is ook helemaal niet erg dat ze mij of de andere toppers niet kennen. Ik vind het juist leuk om hen wel enthousiast te maken. Ik krijg daar zelf ook energie van. Het is een leuke afwisseling met het trainen op de baan en in de sportschool.” In die zin sluit de slogan van het EK – Go for excellence – daar ook goed op aan. “Daar gaan wij als baanrenners natuurlijk altijd voor. Dat past ons perfect. Maar juist dit programma buiten de sport – dat overigens goed op elkaar is afgestemd, heel fijn – is misschien wel dat stapje extra doen.”

Het EK dwingt Lavreysen in ieder geval wel om op dit moment de beste versie van zichzelf te zijn. “Het EK is ondersteld aan de Spelen, normaal ook aan het WK. Maar dit jaar is het EK wel echt groter, omdat het in Apeldoorn is. We pakken het daardoor wel anders aan en dat prikkelt. Al ben ik niet altijd goed. Op het WK 2023 was ik wel op mijn allerbest. En in de Champions League was ik na een goede vakantie ook verbazingwekkend goed. Nu ben ik volgens mijn data niet in mijn allerbeste vorm. Maar als ik straks aan de start sta, dan doe ik echt niet mee om als tweede te eindigen. Ik heb mezelf heel vaak verbaasd en dat ga ik op het EK ook doen, dat weet ik zeker.”

Omnisport, de ideale plek

Het EK vindt dus plaats in Omnisport, net als het laatste EK in 2019 en het WK in 2018. Het is voor de baanwielrenners in Nederland al jarenlang dé uitvalsbasis. Lavreysen legt uit waarom het zo’n goede training- en wedstrijdlocatie is. “Het is voor ons een supermooi complex. Alles zit er: ons krachthonk, de wielerbaan. Dat maakt het een supergoede trainingsplek. We hebben alle mogelijkheden. Iedere dag kunnen we er naartoe. In mijn eerste jaar – toen ik ook al in Apeldoorn woonde – moest ik iedere dag op en neer naar Alkmaar. Dat was zeker niet ideaal. Dat alles nu gecentraliseerd is in Apeldoorn, is voor ons het perfecte plaatje. Absoluut ook voor wedstrijden.”

Om erachter te komen hóe speciaal die plek voor hem is, gooien we er een prikkelende vraag in. “Of ik er ooit zou willen trouwen? Nee! Ik ben hier al vaak genoeg”, lacht de wereldtopper hardop. “In mijn hart ben ik ook nog altijd Brabander. De wielerbaan maakt Apeldoorn speciaal. Maar het is ook niet meer dan dat. Al heeft Omnisport nog wel wat geheimen voor mij, hoor. Mensen die er geweest zijn, weten hoe een doolhof het is. Zo ben ikzelf nog nooit boven op de tribune geweest. Wat gek is, want ik ben er elke dag. Er zijn dus heel veel plekken die ik nog nooit heb gezien.”