zondag 5 november 2023 om 08:39

Harrie Lavreysen oppermachtig op Keirin in Track Champions League

Harrie Lavreysen heeft de Keirin op zijn naam geschreven in de Track Champions League-manche in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder op de avond werd de Nederlander nog verrassend geklopt op het Sprint-onderdeel, maar later revancheerde hij zich dus.

Voor Lavreysen is het de derde zege op rij op de Keirin in de Track Champions League. In Mallorca en Berlijn wist hij ook al te winnen in deze discipline. De finale van de Track Champions League vindt volgende week plaats in Londen.