zaterdag 4 november 2023 om 19:59

Harrie Lavreysen dan toch niet onklopbaar: Australiër verrast in Track Champions League

Harrie Lavreysen heeft voor het eerst dit seizoen de Sprint-discipline in de Track Champions League niét gewonnen. In de finale moest de Nederlander het onderspit delven tegen de Australiër Matthew Richardson.

Lavreysen had in de vorige manches van de Track Champions League, die in Mallorca en Berlijn plaatsvonden, steeds zowel de Sprint als de Keirin op zijn naam geschreven. In het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines was het dus best verrassend te noemen dat Lavreysen het niet kon afwerken.

Al is er ook goed nieuws voor de Nederlander. Later vanavond, om 20.40 uur, krijgt hij een kans om de Keirin nog winnend af te sluiten.