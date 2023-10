zondag 22 oktober 2023 om 08:47

Harrie Lavreysen oppermachtig in eerste manche UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen staat na de openingsmanche van de UCI Track Champions League eerste in het sprintklassement. De Nederlander won op Mallorca zowel de Keirin als de Sprint, goed voor de maximale score van veertig punten.

In het derde seizoen van de UCI Track Champions League was er opnieuw een Sprint-categorie en een Endurance-categorie. De renners en rensters uit de eerste categorie betwistten eerst de Sprint, daarna de Keirin. Harrie Lavreysen bereikte de sprintfinale door zijn landgenoot Lars Romeijn en de Australiër Matthew Richardson te kloppen in de halve finale. Richardson versloeg Lavreysen vorig jaar nog in de UCI Track Champions League.

In de finale moest Lavreysen het vervolgens opnemen tegen Tom Derache. Ook de Fransman moest het onderspit delven tegen de wereldkampioen. Bij de vrouwen was Alessa-Catriona Pröpster in de finale te snel voor wereldkampioene Emma Finucane.

🚴🇪🇸 | Als je je grote rivaal uitschakelt in de halve finale kun je in de eindstrijd recht op je doel af… Lavreysen wint natuurlijk de sprint! 🙌🇳🇱 #UCITCL 📺 UCI Track CL kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/fvvxn2kMZ5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 21, 2023

Keirin

Nadat het sprintonderdeel was afgewerkt, was het tijd voor de Keirin. Ook hier haalde Lavreysen (met sprekend gemak) de finale, die hij vervolgens ook naar zijn hand wist te zetten. De Nederlandse krachtpatser sloot zo met een perfect rapport af en gaat met veertig punten aan de leiding in het sprintklassement. Derache en Richardson volgen – als de nummers twee en drie – op gepaste afstand.

Bij de vrouwen zien we de naam van Alessa-Catriona Pröpster helemaal bovenaan, gevolgd door Martha Bayona en Ellesse Andrews. Die laatste won – als regerend wereldkampioene op dit onderdeel – de keirin-finale en deed zo op de valreep nog uitstekende zaken.

Sprintklassement na openingsmanche Vrouwen

Alessa-Catriona Pröpster – 35 punten

Martha Bayona – 32 punten

Ellesse Andrews – 30 punten Mannen

Harrie Lavreysen – 40 punten

Tom Derache – 30 punten

Matthew Richardson – 26 punten

Duurklassement

Het duurklassement was weer opgemaakt uit een Scratch-wedstrijd en een afvalkoers. Bij de mannen kregen we een verrassende winnaar van de Scratch: Eiya Hashimoto. De Japanner bleef Mark Stewart en Tuur Dens voor. Bij de vrouwen ging de zege in de Scratch naar Lily Williams. Zij rekende af met Katie Archibald en Maggie Coles-Lyster.

De afvalkoers bij de mannen was nog maar net begonnen, toen zich een grote valpartij voordeed. Een groot deel van de renners, onder wie Matthijs Büchli en Roy Eefting-Bloem, gingen onderuit. Na een lange onderbreking kon de wedstrijd echter weer hervat worden. de Canadees Dylan Bibic kwam het beste uit het intermezzo en pakte de overwinning. Bij de vrouwen was er dan weer succes voor Archibald.

Die laatste gaat na de openingsmanche ook aan de leiding in het duurklassement, maar voelt de hete adem van Lily Williams in haar nek. Bij de mannen is Hashimoto de enigszins verrassende leider, gevolgd door Bibic en de Belg Tuur Dens.

Duurklassement na openingsmanche Vrouwen

Katie Archibald – 37 punten

Lily Williams – 35 punten

Anita Yvonne Stenberg – 30 punten Mannen

Eiya Hashimoto – 31 punten

Dylan Bibic – 25 punten

Tuur Dens – 24 punten

De UCI Track Champions League gaat volgende week (zaterdag 28 oktober) weer verder. De baanwielrenners strijden dan tegen elkaar op de wielerbaan van Berlijn.