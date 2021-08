Harrie Lavreysen na zege: “Niet normaal, gewoon weer olympisch goud”

Overal pijn had-ie, maar door Jeffrey Hoogland over drie races te verslaan was Harrie Lavreysen wel de nieuwe olympische kampioen sprint. “Niet normaal, gewoon weer olympisch goud”, aldus Lavreysen in een eerste reactie bij de NOS. Dinsdag werd hij ook al kampioen teamsprint.

Lavreysen moest in de eerste heat nog de winst aan Hoogland laten. “Ik maakte een supergrote fout in die eerste finale, maar ik kwam nog heel ver. Ik dacht de tweede keer: als ik hem nog kan inhalen, alles eruit. Maar het waren twee zulke lange ritten. En die derde kwam er zo snel achteraan, maar ik dacht: ik moet fris blijven, ik moet ervoor gaan. En anders doe ik maar alsof ik gewoon niet sterk ben, maar ik heb hem gewoon.”

Dat hij Hoogland in de tweede heat op de streep klopte, was een psychologische tik. “Die winst in die tweede rit was mentaal, denk ik. Dat moet wel. Dat ik hem van achteren hier kon inhalen, dat zei al heel veel. Want het is hier bijna onmogelijk om in te halen en dat ziet hij dan ook. Dat voelde voor mij ook goed”, aldus Lavreysen, die nu niet alleen twee keer wereldkampioen is op de sprint, maar ook een olympische titel achter zijn naam heeft staan op het ‘koningsnummer’ van de baan.