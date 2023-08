Harrie Lavreysen na vijfde wereldtitel: “Ik mag niet verslappen”

Harrie Lavreysen won maandagavond zijn vijfde wereldtitel op de sprint. In twee heats rekende de baansprinter uit Luyksgestel af met Nicholas Paul. Zo makkelijk als het eruitzag, was het niet, vertelt de wereldkampioen na afloop. “Het zag er heel mooi uit, maar ik moest alle zeilen bijzetten, hoor.”

Wat valt er nog te zeggen, als je voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen op de sprint bent geworden en op 26-jarige leeftijd al dertien wereldtitels op zak hebt? Niet veel meer. Lavreysen reflecteert dan ook op zijn eigen dominantie. “Het is niet dat ik kan gaan spelen, ik mag absoluut geen fouten maken. Maar ik rijd hier zo heerlijk rond, met het besef dat ik die titel haal als ik niks fout doe.”

“De rest weet al vijf jaar waar ze op moeten jagen, ik mag niet verslappen”, gaat hij verder. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het middenterrein een heel stuk harder had gejuicht als Paul de finale had gewonnen, dat zou ik ook doen. Als iemand altijd wint, is er niks aan. Hartstikke saai.”

Maar moet Lavreysen dan zomaar verliezen? “Natuurlijk niet, maar ik kan me wel voorstellen dat het saai is. Iedereen jaagt op mij en hoopt een keer een verandering te zien.” Deze week kan Lavreysen overigens nog zijn hattrick in Glasgow compleet maken. Na wereldtitels op de teamsprint en de sprint volgt namelijk ook nog de keirin.

