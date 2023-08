WK 2023: Harrie Lavreysen soeverein naar vijfde opeenvolgende wereldtitel sprint

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Harrie Lavreysen zich tot sprintkoning gekroond. In de finale van het koningsnummer, de sprint, nam de Lichtflits van Luyksgestel in de finale met overmacht de maat van Nicholas Paul.

De man uit Trinidad en Tobago maakte het Lavreysen zo moeilijk mogelijk in de eerste heat, maar in de laatste meters bleek er geen houden aan. Paul, die in de achtste finales Jeffrey Hoogland wist uit te schakelen, moest tijdens de tweede heat uit een ander vaatje tappen om nog een derde manche uit het vuur te slepen, maar dit bleek ook niet genoeg om Lavreysen te kloppen.

Lavreysen was het sprinttoernooi voortvarend begonnen met de allersnelste tijd in de kwalificaties. Daarna maakte hij korte metten met Matthew Glaetzer en eenzelfde lot was zijn land- en naamgenoot Matthew Richardson beschoren. Ook in de halve finale bleef Lavreysen foutloos: Jack Carlin werd met 2-0 aan de kant gezet. Carlin won nog wel de strijd om het brons van Mateusz Rudyk.

Met zijn vijfde opeenvolgende titel op de sprint komt Lavreysen in de ranglijst aller tijden op gelijke hoogte met de legendarische Nederlandse sprinter Piet Moeskops. Om helemaal boven de eeuwige ranglijst te komen moet Lavreysen zijn kunstje van de afgelopen vijf jaar nog eens overdoen: het record op de individuele sprint staat op tien wereldtitels. Koichi Nakano was van 1977 tot en met 1986 maar liefst tien keer op rij de beste.