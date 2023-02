Harrie Lavreysen kroont zich tot Europees keirinkampioen, Jeffrey Hoogland derde

Harrie Lavreysen is in het Zwitserse Grenchen Europees kampioen geworden op de keirin. De Nederlander was in de finale ongenaakbaar. Het zilver was voor de Pool Patryk Pajkowski, het brons ging (nadat Tom Derache werd gedeklasseerd) naar Jeffrey Hoogland.

Lavreysen zat aanvankelijk in vijfde positie, toen de sprint begon. Met een paar machtige lendenrukken wist hij echter op te schuiven en de koppositie te veroveren. Deze gaf hij niet meer af. Sterker nog, Lavreysen kwam met ruim verschil als eerste over de streep. Achter hem sprintte Pajkowski naar plek twee.

Derache kwam als derde over de streep, maar de Franman was in de laatste ronde van zijn lijn afgeweken. Daardoor werd Hoogland gehinderd. De Nederlander kwam als vierde aan, maar kreeg later toch de derde plaats toegewezen. De jury zette Derache namelijk terug naar de zesde plek.

Steffie van der Peet vierde

Eerder op de middag stond ook de finale van de keirin voor vrouwen op het programma. Ook daar stond iemand aan de start voor Nederland: Steffie van der Peet. Zij probeerde haar tegenstanders te verrassen door vroeg aan te gaan, maar het lukte haar niet om op die manier een medaille te pakken. Van der Peet strandde op de vierde plaats. De overwinning ging naar de Duitse Lea Sophie Friedrich. Emma Finucane (Groot-Brittannië) en Emma Hinze (Duitsland) mochten mee het podium op.

De koppelkoers bij de vrouwen werd gewonnen door Groot-Brittannië. Katie Archibald en Elinor Barker klopten Victoire Berteau en Clara Copponi van Frankrijk. Het brons was voor Italië, dat vertegenwoordigd werd door Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini. Zij bleven België – Lotte Kopecky en Shari Bossuyt – nipt voor. Marit Raaijmakers en Maike van der Duin eindigden na een wedstrijd met de nodige pech op de achtste plaats voor Nederland.