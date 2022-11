Harrie Lavreysen blijkt in Track Champions League toch klopbaar

Wereldkampioen Harrie Lavreysen heeft in de eerste ronde van de UCI Track Champions League 2022 op Mallorca de finale van de Sprint verloren. Het is voor het eerst in tijden dat de Noord-Brabander zijn hoofd moet buigen in een rechtstreeks duel. Matthew Richardson uit Australië bleek de betere van hem. Lavreysen begon de sprint op kop, maar zag hem in het laatste stuk erover komen.

Op de Keirin was Lavreysen wél de beste. Op dit onderdeel hield hij Stefan Bötticher (Duitsland) en nu wel Richardson achter zich. Daardoor leidt Lavreysen het sprintklassement. Jeffrey Hoogland werd – net als op de Sprint – in de eerste ronde uitgeschakeld.

Bij de dames is Shanne Braspennincx lijstaanvoerder. Ze strandde in de Sprint in de halve finale en op de Keirin werd de olympisch kampioene op dit onderdeel vierde. Hetty van der Wouw staat tweede in het klassement, vooral met dank aan haar tweede plek op de Sprint. In de finale moest ze alleen haar meerdere erkennen in de Française Mathilde Gros.

Op de duuronderdelen kwamen de Nederlanders er niet aan te pas. Roy Eefting werd pas elfde op de Scratch, terwijl Matthijs Büchli niet verder kwam dan een zesde plaats op de Afvalkoers. De volgende manche van de UCI Track Champions League is aankomende zaterdag 19 november in Berlijn.

