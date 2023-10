zondag 29 oktober 2023 om 08:33

Harrie Lavreysen behoudt ongeslagen status in UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen is uitgelopen in het sprintklassement van de UCI Track Champions League. Net als tijdens de openingsmanche op Mallorca, won hij in Berlijn zowel de Keirin als de Sprint. Hij blijft dus ongeslagen.

De avond in Berlijn begon met de sprintwedstrijden. Nadat Lavreysen zijn voornaamste concurrent Matthew Richardson had afgetroefd in de halve finale, moest hij het in de finale opnemen tegen Mateusz Rudyk. De Nederlander was veel te snel voor de Pool en pakte zo – opnieuw – de volle buit. Bij de vrouwen ging het in de finale tussen de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews en de Britse Katy Marchant. Eerstgenoemde trok aan het langste eind, waardoor ze voorlopig ook eerste kwam te staan in de algemene rangschikking.

Aansluitend op de Sprint, kregen de renners en rensters uit de sprintcategorie de Keirin voor de kiezen. Ook hier haalde Lavreysen (met sprekend gemak) de finale en ook hier was hij oppermachtig. Hij versloeg nog maar eens Richardson en de Fransman Tom Derache en staat nu nog wat steviger aan de leiding. De Keirin voor de vrouwen was dan weer een prooi voor Andrews, voor de Duitse Alessa-Catriona Pröpster en de Britse Lowri Thomas. Een perfect rapport dus voor de Nieuw-Zeelandse, die nu nog steviger aan de leiding gaat in het klassement.

Sprintklassement na tweede manche Vrouwen

Ellesse Andrews – 70 punten

Alessa-Catriona Pröpster – 65 punten

Emma Finucane – 47 punten Mannen

Harrie Lavreysen – 80 punten

Matthew Richardson – 58 punten

Tom Derache – 56 punten

Duurklassement

Het duurklassement van de UCI Track Champions League bestaat zoals bekend uit een Scratch en een afvalkoers. Bij de mannen stond Eiya Hashimoto aan de leiding na de openingsmanche, maar hij kwam niet verder dan een vijfde plaats in de Scratch. Dylan Bibic, die de dag als nummer twee van de rangschikking begon, pakte de overwinning en ging zo voorlopig voorbij de Japanner. Bij de vrouwen sloeg Lili Williams een slag. De Amerikaanse won de Scratch en kwam zo virtueel aan de leiding, ten koste van Katie Archibald.

In de afvalkoers bij de mannen gíng Jules Hesters met de zege lopen. Hashimoto eindigde als tweede, terwijl Bibic niet verder kwam dan een vijfde plek. De Japanner mag zodoende als leider van het duurklassement beginnen aan de derde manche van de UCI Track Champions League. Bij de vrouwen is de nummer één positie in handen van Katie Archibald, aangezien de Britse met haar zege in de afvalkoers de rollen weer wist om te draaien.

Duurklassement na tweede manche Vrouwen

Katie Archibald – 67 punten

Lily Williams – 61 punten

Anita Yvonne-Stenberg – 60 punten Mannen

Eiya Hashimoto – 59 punten

Dylan Bibic – 56 punten

William Tidball – 44 punten

De UCI Track Champions League gaat volgende week (zaterdag 4 november) weer verder. De baanwielrenners strijden dan tegen elkaar op de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines.