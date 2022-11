Harrie Lavreysen behoudt in Parijs leiding in UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen is na drie manches in de UCI Track Champions League nog altijd de leider in het sprintklassement. Zaterdag in Saint-Quentin-en-Yvelines wist de Nederlander de sprintfinale te winnen van de Australiër Matthew Richardson. In de keirinfinale waren de rollen omgedraaid.

Tot nu toe zijn de sprintwedstrijden in de UCI Track Champions League een onderonsje tussen Lavreysen en Richardson. Ook in de voorstad van Parijs was dat niet anders. De Nederlandse wereldkampioen werd eerder in Mallorca en Berlijn nog geklopt in de sprintfinale door Richardson, maar nu stond er geen maat op Lavreysen. Hij pakte daardoor de volle 20 punten in het klassement.

Op de keirin was Richardson dan weer de beste. De eerste twee manches werden nog gewonnen door Lavreysen, maar nu was er een Australische zege. Lavreysen werd tweede en pakte zo nog wel 17 punten. Dat is genoeg om de leiding in het algemeen klassement te behouden voor de Brabander. Hij leidt met 111 punten, tegenover de 109 punten van Richardson. Nummer drie Stefan Bötticher volgt met 86 punten op ruime achterstand.

Bij de vrouwen is de Française Mathilde Gros de nieuwe leidster in het sprintklassement na drie manches. Ze won in Saint-Quentin-en-Yvelines de sprintfinale en eindigde als tweede op de keirin, waardoor ze nu leidt met 83 punten. De Nederlandse Steffie van der Peet won knap de keirin in Frankrijk. Door mindere prestaties in de eerdere Champions League-manches vinden we haar pas terug op de zesde plek in de stand. Shanne Braspennincx is de beste Nederlandse op plek vier, met 69 punten.

Spanning bij duuronderdelen

Claudio Imhof heeft de leiding gepakt in het klassement van de duuronderdelen (bestaande uit een scratch en een afvalkoers) tijdens deze UCI Track Champions League. De Zwitser werd tweede op de scratch en derde op de afvalkoers, waardoor hij na drie manches 80 punten heeft. Mathias Guillemette uit Canada is tweede met 74 punten. De derde plaats is voor Sebastian Mora, die de scratch won en nu 71 punten heeft. De Brit Oliver Wood won de afvalkoers en staat nu vijfde in de stand.

Katie Archibold en Jennifer Valente zijn in een spannend duel verwikkeld bij de duuronderdelen bij de vrouwen. Valente won nog geen wedstrijd in de eerste drie manches, maar leidt het klassement wel omdat ze altijd in de top-3 eindigde. Ze heeft 98 punten, wat er één meer is dan Archibold. De Britse won zaterdag de afvalkoers en werd tweede op de scratch. Nummer drie Lily Williams volgt op gepaste afstand.

De UCI Track Champions League 2022 komt volgende week tot een einde. Vrijdagavond is de vierde manche en zaterdagavond is de vijfde (en laatste) manche in het LeeValley VeloPark in Londen.