Harm Vanhoucke ziet af in Giro d’Italia: “Voel me al vier dagen ziek”

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia, van Bra naar Rivoli, lijkt op papier echt iets voor de vluchters. Is het misschien een dag voor Harm Vanhoucke om eens te schitteren? De Belg had er voor de start alleen niet veel vertrouwen in. “Het gaat niet zo goed met me”, vertelde hij aan Cycling Pro Net.

Vanhoucke wist zich in de eerste elf etappes nog niet te onderscheiden, en de kans is klein dat hij vandaag zijn neus aan het venster steekt. De Belgische klimmer vecht al enkele dagen tegen ziekte. “Het gaat niet zo goed met me. Ik voel me al vier dagen ziek. Maagproblemen.”

“In deze weersomstandigheden wordt iedereen ziek, met al die vuiligheid op de weg”, aldus de Belg. Overleven is dan ook het devies voor Vanhoucke. “Het is lastig om gezond te blijven. Ik hoop dat ik deze week kan overleven, maar ik bekijk het echt dag per dag.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 12 naar Rivoli – Een echte overgangsrit

Ziektegolf

De Giro d’Italia wordt momenteel echt geteisterd door ziekte. Is het niet het coronavirus, dan wel een ‘gewone’ griepgolf. Joe Dombrowski heeft het ook flink te pakken. “Ik ben ziek geworden. Ik moet overgeven en heb last van diarree. Het is nu dus vooral een kwestie van overleven. Veel renners zijn op dit moment ziek, maar ik zie voor mezelf nog wel kansen in de slotweek”, houdt de Amerikaan de moed erin.