Harm Vanhoucke verliest tijd: “Ik had het ergens wel verwacht” dinsdag 13 oktober 2020 om 18:07

De knotsgekke tiende etappe van de Giro d’Italia heeft meerdere slachtoffers geëist. Zo verloor Jakob Fuglsang meer dan een minuut na een lekke band, maar Harm Vanhoucke kreeg vandaag vier minuten om zijn oren. “Het is een beetje de tol van de eerste week.”

De renner van Lotto Soudal moest in de finale al vrij vroeg afhaken en slaagde er niet meer in om terug te keren. “Ik voelde me in het begin al niet echt goed”, zo citeert Sporza. “Ik kwam toen al in de problemen. Ze hebben twee uur volle bak gereden. Het was een slechte etappe om een slechte dag te hebben.”

“Het is een beetje de tol van de eerste week, waar ik iedere keer à bloc moest gaan”, aldus Vanhoucke. “Ik had ergens wel verwacht dat ik er eens zou doorzakken. Ik vreesde de etappe van vandaag met telkens die steile knikjes. Dat ligt me niet zo goed. Een verlies van drie minuten op de favorieten valt nog mee.”

De beloftevolle klimmer is in het klassement gezakt naar de zestiende plaats. Het verschil met leider João Almeida is nu bijna vijf minuten. Toch blijft Vanhoucke optimistisch richting de derde week. “In de slotweek zullen de verschillen groter zijn en ik verwacht dat nog enkele mannen er zullen doorzakken.”