Harm Vanhoucke verhuist van Lotto Soudal naar Team DSM

Na meer dan vier jaar prof bij Lotto Soudal neemt de 25-jarige Harm Vanhoucke afscheid van de Belgische formatie. De West-Vlaming vindt onderdak bij Team DSM, dat best nog wat klimkracht kan gebruiken na het vertrek van onder meer Thymen Arensman en Søren Kragh Andersen.

Harm Vanhoucke gold als belofte als een groot klimtalent. Hij won onder meer de U23-versie van de Ronde van Lombardije en behaalde ritzeges in de Ronde van Aosta en de Tour de Savoie Mont-Blanc. Ook de Ardense Pijl schreef hij als belofte op zijn naam. Samen met Steff Cras en de betreurde Bjorg Lambrecht behoorde Vanhoucke tot een generatie Belgische klimmers met potentieel.

In de zomer van 2018 mocht de geboren Kortrijkzaan de overstap vanuit de opleidingsploeg van Lotto Soudal naar de hoofdmacht maken. Maar het duurde even voor Vanhoucke zijn draai vond. “Het liep al fout in het begin”, vertelde Vanhoucke ons nog tijdens de Ronde van Turkije van 2019. “Ik kwam overtraind uit de winter en sukkelde daarna lange tijd met de bloedwaarden. Ik kwam er maar niet bovenop, waarna ook het mentale een rol begon te spelen.”

Nog geen doorbraak

“Ik verloor het geloof in eigen kunnen en ik legde mezelf ontzettend veel druk op. Ik kon niet om met de hoge verwachtingen.” Met de steun van de ploeg en sportpsycholoog Nathan Kahan kwam Vanhoucke stilaan weer boven water. Zowel in 2020 (op de Etna) als in 2021 (Montalcino) werd hij derde in een etappe in de Giro d’Italia. Vorig jaar liet hij ook flitsen van zijn klasse zien in de UAE Tour en werd hij tweede in het eindklassement van de Tour de l’Ain. Maar echt doorbreken deed Vanhoucke op vandaag nog steeds niet. Ook dit jaar blijft het bij ereplaatsen in bescheiden rittenkoersen.

Zijn beste prestatie was een vierde plaats in de Giro-etappe naar Napels, gewonnen door zijn ploegmaat Thomas De Gendt. Door rugklachten verdween hij in de 17de etappe uit de Ronde van Italië. Begin juli werd hij nog tweede in de eindstand van de Sibiu Tour.

Na meer dan vier jaar als prof bij Lotto Soudal zoekt Vanhoucke in 2023 dus nieuwe oorden op. Bij Lotto Soudal werd ons bevestigd dat Vanhoucke vertrekt, maar wilden ze niet dieper ingaan op zijn toekomst. “Dat is niet aan ons.” Meerdere bronnen bevestigden WielerFlits intussen dat het om Team DSM gaat. Na het vertrek van onder meer Thymen Arensman kunnen ze daar wel wat extra klimkracht gebruiken.