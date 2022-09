Harm Vanhoucke kiest voor Team DSM: “Ploeg met succes in grote rondes”

Dat Harm Vanhoucke de transfer zou maken van Lotto Soudal naar Team DSM, wisten we vorige maand al te melden. Nu heeft de Nederlandse ploeg de Belgische klimmer gepresenteerd. Vanhoucke tekent een contract voor twee jaar, tot eind 2024.

Vanhoucke vertrekt na 4,5 jaar bij Lotto Soudal, waar hij in de zomer van 2018 debuteerde in de WorldTour. De laatste jaren werd hij onder meer tweede in de Tour de l’Ain, tweede in de Sibiu Cycling Tour, elfde in Parijs-Nice en vijfde in de Ronde van Turkije. In de Giro d’Italia wist hij ook een aantal keer tweede te worden in een rituitslag.

Maar nu vertrekt hij dus naar Team DSM, waar hij het gat opvult dat onder meer is ontstaan door het vertrek van Thymen Arensman. “Ik werd erg aangetrokken door de begeleiding van de ploeg en hoe renners zich ontwikkelen”, zegt Vanhoucke. “Het is ook een ploeg die al veel successen heeft behaald in het algemeen klassement van grote rondes. De ploeg heeft ook heel veel kennis.”

“Het is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben benieuwd om te zien hoe ik zal verbeteren als renner en wat ik kan leren van het team en van de meer ervaren renners”, zegt de 25-jarige West-Vlaming.

Groeimarge

Binnen Team DSM wordt Vanhoucke gezien als een pure klimmer. “Harm heeft een goede beloftenperiode gekend en zich daarna elk seizoen ontwikkeld als prof”, aldus ploegleider Rudi Kemna. “Hij is iemand die door zijn klimkwaliteiten ook goede klassementen heeft gereden. We willen hem de kans geven om door te groeien en nog een stap te maken als klimmer. Hij is nog maar 25 jaar, heeft groeimarge en we denken dat hij met een specifiek en goed wedstrijdprogramma zich kan blijven ontwikkelen.”