Harm Vanhoucke blikt vooruit: “Focus op de derde week”

Harm Vanhoucke (23) begint zaterdag aan zijn derde grote ronde uit zijn carrière. Vorig jaar reed de klimmer van Lotto Soudal al de Giro d’Italia en maakte hij aanvankelijk indruk bergop. Vanhoucke gaat dit jaar resoluut voor een ritzege in de slotweek.

Na de Vuelta a España van 2019 en de Giro van 2020 gaat Vanhoucke opnieuw van start in de Italiaanse ronde. De beloftevolle klimmer gaat de komende weken op jacht naar een ritzege, zo laat hij weten in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Om in een grote ronde voor een goed klassement te gaan, is het nu nog te vroeg”, aldus Vanhoucke.

“Misschien dat ik over enkele jaren met die ambitie aan een grote ronde zal beginnen. Dit keer is een rit winnen het doel. Vorig jaar, in de etappe naar de Etna, voelde ik dat een etappezege binnen de mogelijkheden ligt. Vanaf de zesde etappe komen er kansen, denk ik. De derde week zal moordend zijn. Misschien laten ze dan wel een grote groep rijden, die in de finale om ritwinst kan strijden.”

Klaar voor de strijd

Vanhoucke wil dan ook pas top zijn in de slotweek, aangezien er dan zware bergetappes naar Cortina d’Ampezzo, Sega di Ala, Alpe di Mera en Alpe Motta op het programma staan. De Belg heeft geleerd van de Giro van vorig jaar, toen hij juist heel erg goed begon aan de ronde. Vanhoucke: “Vorig jaar was ik tot de rustdag heel goed. Na die rustdag zakte ik er in een belangrijke etappe door.”

“Nadien liet ik het wat lopen, ik was mijn moraal kwijt. Naarmate het einde van de Giro naderde, ging het weer beter”, aldus Vanhoucke, die naar eigen zeggen klaar is voor de strijd. “Op het vlak van training kan ik niet veel extra doen. Misschien inzake voeding nog wel. Ik eet graag een frietje, dat heb ik maandag nog gedaan. Je hoeft alleen niet superscherp aan de Giro te beginnen. Je speelt in de loop van de koers toch wat gewicht kwijt.”

Team presentation ✅ Ready for another @giroditalia experience. Respect for my roomie and babysitter who starts his 20th Grand Tour 👌

(📸 FacePeeters) pic.twitter.com/JVR16IMLB2 — Harm Vanhoucke (@Harm_VH) May 7, 2021