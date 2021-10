Hans Becking derde in Cape Epic, Bart Brentjens wint bij de grand masters

Mountainbiker Hans Becking is derde geworden in het eindklassement van de Cape Epic, een loodzware mountainbikewedstrijd van zeven dagen in Zuid-Afrika. De Nederlander wist met zijn Portugese ploeggenoot José Dias drie etappes te winnen. De eindzege ging naar de Fransman Jordan Sarrou en de thuisrijder Matthew Beers.

Sarrou, voormalig wereldkampioen Cross Country, en Beers, die twee jaar geleden nog stage liep bij UAE Emirates, hadden voor de proloog en de zeven etappes 25 uur, 17 minuten en 28 seconden nodig. Daarmee waren zij negen minuten sneller dan het Duitse duo Martin Frey en Simon Stiebjahn. Becking en Dias eindigden als derde op ruim veertien minuten achterstand van de winnaars.

Andere opvallende deelnemers aan de Cape Epic bij de mannen waren BORA-hansgrohe-renners Lennard Kämna, Ben Zwiehoff (21ste op 4 uur en 48 minuten) en oud-Nederlands kampioen wielrennen Johnny Hoogerland (31ste op 6 uur en 56 minuten, samen met René Haselbacher).

Bij de vrouwen ging de winst in Cape Epic naar het talentvolle Zwitsers-Oostenrijkse koppel Sina Frei en Laura Stigger. Hun voorsprong op de eerste achtervolgers was meer dan veertig minuten. Bart Brentjens mocht ook juichen in Zuid-Afrika. De olympische mountainbikekampioen van 1996 wist de Grand Masters-klasse te winnen. De inmiddels 53-jarige Nederlander reed samen met de Sloveen Peter Vesel.

Bekijk hier alle uitslagen van Cape Epic 2021