Hamstringklachten hinderen Mads Pedersen in week voor Ronde van Vlaanderen

Mads Pedersen kent geen ideale voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. De Deense favoriet van Trek-Segafredo, die afgelopen zondag nog Gent-Wevelgem won, heeft namelijk hamstringklachten.

De deelname van Pedersen komt niet in gevaar, bevestigt ploegleider Steven de Jongh aan Het Nieuwsblad. Toch was de opgave van de Deen in de Scheldeprijs een signaal. “Mads klaagde dinsdag op training over pijn in de hamstrings van zijn linkerbeen. Tijdens de wedstrijd werd het niet beter en dus is hij uit voorzorg afgestapt”, aldus De Jongh.

Pedersen is ook nog naar een fysiotherapeut geweest. “We hebben voor de zekerheid alles laten controleren. Er is geen letsel noch spierscheurtje ontdekt. Zijn Ronde van Vlaanderen is niet in gevaar”, geeft de Nederlandse ploegleider aan.