Halland Johannessen laatste winnaar op Grand Colombier: “Vandaag kans om dat te herhalen”

De laatste winnaar van een rit met finish op de Grand Colombier? Tobias Halland Johannessen. In 2021 wist hij de zevende etappe van de Tour de l’Avenir te winnen op de zware klim waarop vandaag ook gefinisht gaat worden in de ‘grote’ Tour de France. “Wij zien dit als kans, maar het hangt af van UAE Emirates en Jumbo-Visma. En of Pogačar zelf wil winnen”, zegt de klimmer van Uno-X tegen WielerFlits.

“Het is wel degelijk mogelijk voor een outsider vandaag, maar alleen als UAE en Jumbo-Visma een makkelijke start willen. De klim is cool en op de nationale feestdag van Frankrijk zal het een speciale sfeer zijn”, verwacht de Noor. “De Grand Colombier heeft enkele steile delen en wat vlakkere stukken. Dat helpt heel erg. De rit die ik toen won leek wel heel erg op deze etappe.”

Halland Johannessen (30 punten) doet ook nog mee om de bergtrui, die nu van Neilson Powless (46 punten) is. Is dat een serieus doel voor hem? “Het hangt af van de komende etappes, maar er liggen veel punten te rapen. Als je in de juiste vlucht zit, dan is dat nog mogelijk. Om zo’n trui te pakken in de Tour, zou groots zijn voor een ploeg als de onze”, vertelt hij.

