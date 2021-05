Haley Batten pakt uit in modderige shortrace Nové Město

De shortrace voorafgaand aan de Wereldbeker crosscountry in Nové Město na Moravě bij de vrouwen is gewonnen door Haley Batten. De 23-jarige Amerikaanse van Trinity Racing was in Tsjechië de beste na een koers van ruim 23 minuten. Loana Lacomte en Jenny Rissveds werden tweede en derde. De uitslag van deze shortrace is bepalend voor de startvolgorde van komende zondag.

De shortrace in Nové Město was veranderd ten opzichte van vorige edities. Zo is onder meer de beruchte Rock ’n Roll-passage uit de lange omloop van zondag opgenomen, maar dat was niet tot tevredenheid van alle deelnemers. De route voor deze shortrace kent daardoor meer hoogtemeters en is bovendien een stuk smaller en technischer dan de laatste jaren. Daardoor zouden sneller (en grotere) verschillen optreden. Daarnaast had het de hele week geregend, waardoor het parcours in Tsjechië er erg modderig en dus slipperig bijlag.

Al bij de eerste passage aan de finish bleek dat het veld compleet uiteen geslapen. Loana Lecomte (de winnares van de crosscountry vorige week in Albstadt), Martina Berta, Haley Batten en Zweeds kampioene Jennt Rissveds kwamen als eerste door, gevolgd door een volgend klein groepje met daarbij ook de Nederlandse Anne Terpstra. Ze zat op dat moment op zeven seconden achterstand. Samen met Anne Tauber zat zij een ronde later op zestien seconden achterstand. Onder andere Evie Richards kon wel de aansluiting maken vooraan.

Spectaculaire glijpartij Ferrand-Prevot



Op het wasbordje in de derde ronde kwam wereldkampioene Pauline Ferrand-Prevot ten val doordat haar voorwiel weggleed. Ze kwam met haar gezicht in de bebording terecht. Ze sprong meteen op en ging daarna in de achtervolging. Enkele minuten later stond de camera plots stil bij Française, toen ze – ogenschijnlijk – snikkend op haar zij op de grond lag. Er stonden diverse officials om haar heen. De renster van het team Absolute-Absolon moest logischerwijs opgeven. Hoe het met Ferrand-Prevot gaat, is op dit moment niet duidelijk.

Ondertussen wisten vijf vrouwen zich vooraan af te scheiden. Lecomte, Batten, regerend Olympisch kampioen Rissveds, winnares van de shortrace vorige week in Albstadt Linda Indergand en Annie Last. Na een stiefkwartier wedstrijd versnelden Batten en Lecomte, waarna zij zich licht wisten af te scheiden. De overige drie volgden op twee rondes voor het einde op negen seconden. Laura Stigger en Richards volgden op 25 tellen. Vlak na het wasbord op de asfaltstroken bergop, reed Batten haar mede-koploper los uit het wiel.

Batten slaat toe

In het bos diepte de 23-jarige Amerikaanse van Trinity Racing haar voorsprong verder uit. Bij het ingaan van de bel trok ze in tijdritpositie over de streep, zes seconden later gevolgd door Lecomte. Op de hellende stroken was ze daarna duidelijk de betere van Lacomte, waarna ze op de kletsnatte keienblokken in de Rock n’ Roll-passage haar voorsprong behield. Achter haar legde Lecomte zich neer bij haar verlies en ook de rest van het veld wisselde niet meer van positie. Rissveds won vervolgens het sprintje voor de derde plek, voor Last en Indergand.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track vrouwen, Nové Město

1. Haley Batten in 23m35s

2. Loana Lecomte +16s

3. Jenny Rissveds +21s

4. Annie Last z.t.

5. Linda Indergand +23s

6. Laura Stigger +28s

7. Evie Richards +36s

8. Sina Frei +48s

9. Kate Courtney +49s

10. Anne Tauber +51s

11. Anne Terpstra +1m04s

Volledige uitslag

Tussenstand Wereldbeker

1. Loana Lecomte – 420 punten

2. Haley Batten – 325 punten

3. Pauline Ferrand-Prevot – 325 punten

4. Linda Indergand – 290 punten

5. Kate Courtney – 275 punten

Volledig klassement