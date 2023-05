Haig maakt zich (nog) geen illusies: “Evenepoel zal in tijdrit wel weer minuut uitlopen”

Wat de achtste etappe van de Giro d’Italia ons heeft geleerd? Dat Remco Evenepoel ook maar een mens is. De wereldkampioen kon in de finale niet reageren op een aanval van zijn grote concurrent Primož Roglič en verloor kostbare seconden in de strijd om de roze trui. Jack Haig, de klassementskopman van Bahrain Victorious, loopt echter nog niet te hard van stapel.

De Australiër zag ook een kwetsbare Remco Evenepoel in de finale op weg naar Fossombrone, maar trekt (voorlopig) nog geen harde conclusies. “Dat Remco moest passen, is waarschijnlijk de belangrijkste les. Hij zal in de tijdrit alleen wel weer een minuut uitlopen op zijn concurrenten. Dat verwacht ik toch. De tijd die hij zaterdag heeft verloren, is dus te verwaarlozen”, meent Haig in gesprek met Cyclingnews.

Haig kwam samen met Evenepoel over de streep in Fossombrone en staat in het algemeen klassement nog altijd dertiende, op iets meer dan twee minuten (2:06) van rozetruidrager Andreas Leknessund. “Ik doe mee in het klassement en ben wel redelijk tevreden over mijn eerste week”, aldus Haig.

“Ik zal vandaag gewoon alles geven in de tijdrit en dan is het wachten tot de juiste bergetappes. We hebben in deze Giro nog geen echte confrontatie gehad in de bergen. Dat komt volgende week.”