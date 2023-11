dinsdag 21 november 2023 om 13:17

Haakt Jumbo-Visma af in strijd om handtekening toptalent Albert Philipsen? “Nog vier teams over”

Albert Withen Philipsen is nog maar (net) 17 jaar oud geworden, maar de topteams staan in de rij het Deense toptalent. Zijn manager Alex Carera laat in gesprek met Ekstra Bladet weten dat nog vier ploegen kans maken om Philipsen binnen te hengelen. Jumbo-Visma, dat aanvankelijk ook genoemd werd, wordt niet langer genoemd in dat rijtje.

“De situatie is duidelijk”, vertelt Carera. “Er zijn nog vier ploegen over en zij hebben één kans om Albert Philipsen vast te leggen voor de toekomst. Het gaat om INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, BORA-hansgrohe en UAE Emirates.” In september waren er volgens Carera nog zes teams in de running. Naast de genoemde ploegen waren dat Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma.

Carera denkt dat er voor het einde van het jaar meer duidelijk is, maar stelt dat er nu nog nog geen keuze gemaakt kan worden. Dat heeft onder meer te maken met het vertrek van teambaas Rod Ellingworth bij INEOS Grenadiers, klinkt het.

Voorwaarden

Bovendien heeft Carera een lijstje voorwaarden. “Er moet een sponsor voor de lange termijn zijn. We hebben zekerheid nodig. Ten tweede moet Alberts coach, Barry Augustyn, mee. Hij is niet zomaar een coach, hij is ook belangrijk voor het mentale aspect. Het derde punt is de rol in het team en de vierde is de mountainbikeploeg. Want hij moet niet alleen op de weg rijden, maar ook op de mountainbike.”

In 2025 wordt Philipsen eerstejaarsbelofte. Hij zou dan in principe direct de stap naar een WorldTeam maken, maar Carera ziet ook nog een andere mogelijkheid. “Voor 2025 is het idee dat hij zes maanden bij een opleidingsploeg rijdt en dan zes maanden bij het WorldTeam.” Dit is echter geen zekerheid, want INEOS Grenadiers heeft momenteel bijvoorbeeld geen opleidingsploeg.

Prestaties 2023

Philipsen heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug. De eerstejaars junior werd onder meer wereldkampioen op weg, Europees kampioen op de weg en Europees- én wereldkampioen op de mountainbike. Ook is hij weg- en tijdritkampioen van Denemarken.