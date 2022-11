Guus van den Eijnden pakt EK-brons na mindere start: “Je moet altijd blijven rijden”

Guus van den Eijnden behaalde zondag een bronzen plak op het EK veldrijden voor junioren. Daar was de 17-jarige renner zeer tevreden mee. “Je wilt natuurlijk altijd goud winnen, maar ik ben superblij met een medaille”, vertelde Van den Eijnden na afloop tegen onder andere WielerFlits.

Hoewel Van den Eijnden goed uit de startblokken schoot, kende hij een moeizaam begin. “Ik had de kopstart, maar ik had het in de eerste twee rondes wel heel zwaar”, geeft hij toe. “Ik moest er wat doorkomen. Pas in een van de laatste rondes kon ik op die kasseienklim nog een groepje inhalen en op de schuine kant pakte ik vervolgens een paar seconden. Daarna kan ik ook nog de nummer drie nog inhalen.”

“Het was pas tijdens de vierde ronde dat ik echt renners begon in te halen”, vervolgt de veldrijder, die onlangs de Wereldbeker Maasmechelen op zijn naam schreef. “In de derde ronde had ik echt nog niet verwacht dat ik het podium zou halen, maar je moet natuurlijk altijd blijven rijden. Zeker op zo’n zware ronde. Hier kan altijd nog veel kan gebeuren.”

De zege bij de junioren ging naar de Franman Léo Bisiaux. De Deen Daniel Nielsen werd tweede op zes seconden, Van den Eijnden moest negentien tellen toegeven op de winnaar.