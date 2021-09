Gustav Wang: “Ik droom hier al van sinds ik in 2019 Deens kampioen werd”

Gustav Wang was vanzelfsprekend heel blij met zijn wereldtitel tijdrijden bij de junioren. De Deen stond al als 23e op de startlijst en moest dus meer dan een uur wachten tot hij zeker was van zijn overwinning. Uiteindelijk volstond zijn eindtijd van 25:37 minuten voor de zege.

Wang behoort in zijn leeftijdscategorie al een paar jaar tot de beste tijdrijders van Denemarken. Zo won hij in 2019 als zestienjarige – als nieuweling dus – al eens het Deens kampioenschap tijdrijden bij de junioren. Ook is hij actief in het veldrijden; zo reed hij vorig jaar bijvoorbeeld naar de vijfde plaats in de Wereldbeker van Tábor.

“Het voelt geweldig”, zei Wang in het flashinterview, nadat hij was verzekerd van de regenboog. “Ik droom hier al van sinds ik in 2019 als junior voor het eerst het Deens kampioenschap won. Afgelopen jaar werd het WK tijdrijden voor junioren afgelast, dus het voelt heel goed om hier te laten zien dat ik de beste van de wereld ben.”

Het is alweer de tweede gouden medaille voor Denemarken dit WK, nadat Johan Price-Pejtersen gisteren de beste tijdrijder bij de beloften was. “Die overwinning gaf mij zeker een boost. Het is gewoon geweldig: twee Deense jongens boven op het podium bij zowel de U23 als de junioren. Waarom wij zo sterk zijn? Geen idee. Het gaat vooral om aerodynamisch te zijn.”