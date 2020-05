Guillén over Vuelta in november: “Slecht weer zal de renners niet weerhouden” zaterdag 2 mei 2020 om 14:49

Vuelta-baas Javier Guillén is niet bang dat de Ronde van Spanje een matige deelnemerslijst zal presenteren door het mogelijke slechte weer zo laat in het jaar. “De teams hebben zelf gevraagd om de UCI-kalender tot en met eind november te verlengen.”

“Dat nodigt mij wel uit om te denken dat het slechte weer renners er niet van zal weerhouden om te starten in de Vuelta”, zo gaat hij verder tegen Velonews . Daarnaast voeren de etappes in de Ronde van Spanje aankomend jaar – een uitstapje naar Andorra daar gelaten – naar minder grote hoogtes dan in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. En dus zal slecht weer in de bergen een minder grote rol spelen.

De temperaturen in Spanje kunnen in november soms nog wel eens oplopen tot twintig graden, waardoor de verwachtingen positief zijn. Ook in de bergen. “Maar l’Angliru hebben we ook al vele malen beklommen met slecht weer. Het neemt nooit weg dat je op een bergdag regen kunt hebben. Vorig jaar was de hagelstorm in Andorra historisch. We verwachten in ieder geval geen temperaturen onder het vriespunt. En als dat wel zo is, dan kun je je daarop kleden.”

Aankomende dinsdag zal worden bekendgemaakt wanneer de Ronde van Spanje exact zal beginnen, als de UCI haar nieuwe kalender onthult.