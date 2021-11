Guillaume Van Keirsbulck ook in 2022 bij Alpecin-Fenix

Guillaume Van Keirsbulck heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix met een jaar verlengd. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om een nieuwe eenjarige verbintenis voor de 30-jarige West-Vlaming.

Van Keirsbulck werd afgelopen seizoen pas in april opgepikt door Alpecin-Fenix. De Belgische ploeg van de gebroeders Roodhooft nam de hardrijder, die na zijn vertrek bij CCC zonder team was komen te zitten, op in haar continentale opleidingsformatie. Dit vanwege meerdere blessures, waardoor een extra renner in de selectie geen kwaad kon.

Maar vanwege een nieuwe UCI-regel mocht Van Keirsbulck in sommige koersen ook uitkomen voor het ProTeam. Ondanks zijn late entree is hij toch nog tot een dertigtal koersdagen gekomen in 2021. Daarin kwam GVK vooral uit als helper. Zijn beste uitslag zelf was een 21ste plaats in de Classique Loire Atlantique (UCI 1.1).

WielerFlits kan melden dat Van Keirsbulck in 2022 zal uitkomen voor het ProTeam van Alpecin-Fenix. In dat geval kan hij ook WorldTour-wedstrijden gaan rijden.