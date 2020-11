Guillaume Martin wint bergtrui: “Belangrijke stap in mijn carrière”

Guillaume Martin mocht zich zondagavond melden op het podium van de Vuelta a España. De klimmer van Cofidis had zich al vroeg in de slotweek verzekerd van de eindwinst in het bergklassement. “En dat in mijn eerste Vuelta”, zegt de Fransman.

“Het hele seizoen was natuurlijk bijzonder, maar deze zege in het bergklassement is een belangrijke stap in mijn carrière”, stelt Martin, die eigenlijk ook had ingezet op een ritwinst. Daar kwam het niet van. Wel wist hij dus de bergtrui te winnen. “Het is de eerste keer dat ik het podium van een grote ronde op mag. Ik hoop dat ik dat later nog een keer mag doen.”

Ruime voorsprong

In de stand van het bergklassement had Martin (99 punten) na 18 etappes een straatlengte voorsprong op de nummer twee. Tim Wellens (34 punten) volgde op liefst 65 punten van zijn Franse concurrent. Richard Carapaz werd derde in het nevenklassement.

De zege van Martin is belangrijk voor zijn ploeg Cofidis, dat al sinds jaar en dag hoofdsponsor is van de Vuelta a España. Met zijn bergtrui treedt hij in de voetsporen van David Moncoutié en Nicolas Edet, die ook ooit het bergklassement van de Vuelta wonnen.

After the victories of Moncoutie and Edet, Cofidis did it again. Guillaume Martin won the KOM jersey of La Vuelta in dominating fashion. He went on the attack almost every other day, he's one of the best ever winners of this jersey I can remember of. 👏 #LaVuelta pic.twitter.com/EGBnGmzfIZ — Mihai Simion (@faustocoppi60) November 8, 2020