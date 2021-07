Guillaume Martin valt terug naar negende plek: “Ik zat helemaal à fond”

Guillaume Martin mocht zich slechts een dag de nummer twee van de Tour de France noemen. In de Pyreneeënrit naar Andorra la Vella raakte de kopman van Cofidis zijn tijdswinst die hij in Quillan had behaald, bijna helemaal weer kwijt. Hij is nu terug op de negende plek in het klassement.

Martin kon lang mee in de favorietengroep, maar verloor de aansluiting in de afdaling van de Port d’Envalira en kreeg het gaatje samen met Mattia Cattaneo en zijn ploeggenoot Rubén Fernández niet meer dicht. Uiteindelijk kwam de Franse klimmer als 33e over de streep, bijna vier minuten na de groep met de gele trui. In het klassement duikelde hij van de tweede naar de negende plek.

“Ik had wel verwacht dat ik zou afzien na de inspanningen in de vorige rit. De Port d’Envalira was heel zwaar. Gelukkig stond de wind op kop, waardoor van tijd tot tijd werd getemporiseerd. Op het eind zat ik op de limiet”, vertelde Martin naderhand. “Het was frustrerend dat ik werd gelost in de eerste bochten van de afdaling, maar ik zat helemaal à fond.”

Dat het in de afdaling van de Port d’Envalira moeilijk was om in te lopen, zei hij. “We zaten steeds op twintig seconden en verspeelden veel energie. Het was een lastige dag, maar ik had het wel een beetje verwacht. Maar als ik deze etappe met die naar Quillan bij elkaar optel, was het echt niet slecht.”

‘Als je alles hebt gegeven, kan je niet teleurgesteld zijn’

Ondanks zijn tijdsverlies was Martin niet heel ontgoocheld. “Als je alles hebt gegeven, kan je niet teleurgesteld zijn. De frustratie zit hem meer in het feit dat ik uit de wielen werd gereden, maar dat was simpelweg omdat ik op de limiet zat. Ik had niet verwacht de Tour te winnen. Ik werd gelost met Cattaneo, die met mij een dag eerder in de ontsnapping zat. We zitten er vaak samen bij en staan ook rond dezelfde plaats in de Tour, dus ik was gewoon op mijn niveau.”

Sinds de kopman van Cofidis in 2017 met een 23e plaats in de Tour de France debuteerde, wist hij zich in de jaren daarna steeds te verbeteren. In 2018 was hij 21e, in 2019 twaalfde en in 2020 elfde, waarmee hij de beste Franse renner was. Met een negende plek zou hij zich overtreffen, al zou hij ook graag een etappe winnen. “Ik ga rustig naar het klassement kijken. Ik ga nu de balans opmaken en op basis van mijn herstelvermogen bepalen wat ik ga doen.”