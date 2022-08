Guillaume Martin slaat dubbelslag op tweede dag Tour de l’Ain

De tweede etappe van de Tour de l’Ain is gewonnen door Guillaume Martin. Na een lastige rit van 144 kilometer was de Franse kopman van Cofidis de beste in Lagnieu, door in de laatste anderhalve kilometer weg te rijden uit een elitegroep van zeven. Martin, die Mattias Skjelmose en Rudy Molard voorbleef, is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Na de sprint van dinsdag was de tweede rit in het departement van de Ain gemaakt voor de klimmers. Onderweg lagen de Col de Portes (8,2 km aan 5,8%), de Col des Fossés (6,1 km aan 5,4%), de Côte de Seillonnaz (5,9 km aan 5,5%) en nog eens de Col de Portes (8,2 km aan 6,7%), maar dit keer van de andere kant. Na de top wachtte nog een afdaling van twintig kilometer, onderbroken door een klimmetje van twee kilometer, richting de finish.

Vier koplopers

Een kopgroep van vier kleurde de etappe: Louis Richard (U Nantes Atlantique), Tony Hurel (St Michel-Auber 93), Jacob Eriksson (Riwal) en Hannes Wilksch (Duitse selectie). Zij kregen een voorsprong die lange tijd schommelde tussen de twee en drie minuten. In de achtergrond waren het EF Education-Easy Post, Groupama-FDJ en UAE Emirates die het tempo bepaalden in het peloton.

Op de Col des Fossés loste Hurel als eerste van de vluchters en niet lang daarna haakte ook Eriksson af. Wilksch en Richard hielden knap stand en begonnen met een voorsprong van twee minuten aan de Côte de Seillonnaz. Daar was op de top nog 45 seconden van over en op de tweede keer Col de Portes, op 27 kilometer van de finish, was het snel gedaan met de twee vroege aanvallers.

Favorietengroep met Vansevenant

Cofidis maakte de koers hard en dunde daarbij het peloton flink uit, waarna ook Trek-Segafredo mee ging rijden. Gele trui Jake Stewart kon lang mee, maar loste ruim zes kilometer onder de top bij de favorietengroep. Daar waren het Rémy Rochas, Guillaume Martin, Iván Ramiro Sosa, George Bennett, Mattias Skjelmose, Mauri Vansevenant, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Sébastien Reichenbach en Jaakko Hänninen die de finale kleurden.

Net voor de top werd Alaphilippe gelost na een versnelling van Skjelmose, die wegreed van de rest. In de smalle en technische afdaling pakte de Deen van Trek-Segafredo een lichte voorsprong. Met een gat van 18 seconden begon Skjelmose aan het laatste klimmetje van twee kilometer. Vanuit de achtergrond kwamen Martin, Sosa, Reichenbach, Molard, Vansevenant en Hänninen aansluiten, waarna het nog tien kilometer dalen was naar de meet.

Guillaume Martin slaat toe

Groupama-FDJ probeerde het overtal met Reichenbach en Molard uit te spelen en ook Martin waagde nog een poging om weg te rijden. Hij trok op anderhalve kilometer ten aanval en sloeg direct een gat. Vanuit de achtergrond kwamen ze te laat, waardoor Martin solo de zege kon vieren. Daarnaast is de Cofidis-kopman de nieuwe leider in het klassement. Kort achter hem won Skjelmose de sprint om de tweede plaats, voor Molard en Vansevenant.

Donderdag is de slotetappe van de Tour de l’Ain. In een rit van 131 kilometer tussen Plateau d’Hauteville en Lélex, die gekleurd wordt door vier gecategoriseerde beklimmingen, is het geen moment vlak.